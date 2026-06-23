Arnaldi, delusione a Eastbourne: crolla in due set contro il n. 279 al mondo

Matteo Arnaldi abbandona la scena di Eastbourne. Reduce dalle qualificazioni, il semifinalista al Roland Garros si arrende al padrone di casa e numero 279 Atp (best ranking) Giles Hussey con il finale di 4-6, 2-6. Uno score che segue la rimonta su Toby Samuel (3-6, 6-4, 6-4) e prima ancora il sofferto esordio contro Alastair Gray (7-6, 7-6). Risultati che avevano già conosciuto le difficoltà dell'azzurro sull'erba del 250 britannico.