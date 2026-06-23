Arnaldi, delusione a Eastbourne: crolla in due set contro il n. 279 al mondo

Matteo Arnaldi abbandona la scena di Eastbourne. Reduce dalle qualificazioni, il semifinalista al Roland Garros si arrende al padrone di casa e numero 279 Atp (best ranking) Giles Hussey con il finale di 4-6, 2-6. Uno score che segue la rimonta su Toby Samuel (3-6, 6-4, 6-4) e prima ancora il sofferto esordio contro Alastair Gray (7-6, 7-6). Risultati che avevano già conosciuto le difficoltà dell'azzurro sull'erba del 250 britannico.
In campo anche Bellucci
Atteso sull'erba di Eastbourne anche Mattia Bellucci, che all'esordio affronterà Ugo Humbert nell'ultimo incontro in programma sul centrale (primo precedente tra i due) dove l'altra azzurra in gara Jasmine Paolini si è invece arresa a Tatjana Maria con il finale di 4-6, 3-6. La numero 1 d'Italia affiancherà Sara Errani nel match di fine giornata del campo 4, dove è attesa la coppia croata Antonia Ruzic-Darija Jurak.