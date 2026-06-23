Sonego eliminato Maiorca: Kecmanovic vince in rimonta e vola ai quarti

Si spegne agli ottavi il cammino di Lorenzo Sonego a Maiorca. L'azzurro numero 71 Atp vince il primo set contro Miomir Kecmanovic, salvo poi subire la rimonta del serbo numero 48 al mondo: 6-2, 6-7, 4-6 lo score che segue il successo all'esordio su Mariano Navone (7-2, 2-6, 6-4). Ai quarti, Kecmanovic ritroverà il numero 59 Fabian Marozsan dopo il ko di Halle e prima ancora dalla vittoria al primo turno del Roland Garros. L'ungherese è reduce dal confronto con lo slovacco Alex Molcan (2-6, 7-6, 7-6).
In campo anche Darderi
Anche Luciano Darderi in campo a Maiorca. Il numero 16 al mondo è atteso nel pomeriggio sul centrale, dove chiuderà l'ordine di gioco affrontando Yannick Hanfmann. I due si ritrovano per la sesta volta in carriera e per la quarta in stagione, con un bilancio dei precedenti che pende interamente a favore dell'azzurro. Questi tutti gli incontri disputati, incluso il tironfo in finale a Santiago del Cile:
- 2026, Amburgo, sedicesimi, Darderi b. Hanfmann 7-6, 7-5
- 2026, Roma, secondo turno, Darderi b. Hanfmann 6-4, 6-4
- 2026, Marrakech, quarti di finale, Darderi b. Hanfmann W/O
- 2026, Santiago, finale, Darderi b. Hanfmann 7-6, 7-5
- 2024, Cordoba, quarti di finale, Darderi b. Hanfmann 7-6, 6-1
- 2023, Cordoba, primo turno qualificazioni, Darderi b. Hanfmann 6-3, 6-4