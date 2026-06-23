Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sonego eliminato Maiorca: Kecmanovic vince in rimonta e vola ai quarti

L'azzurro numero 71 Atp cade al terzo set contro il serbo numero 48 e lascia la scena del 250 spagnolo. In campo anche Darderi
2 min
SonegoDarderiAtp Maiorca

Si spegne agli ottavi il cammino di Lorenzo Sonego a Maiorca. L'azzurro numero 71 Atp vince il primo set contro Miomir Kecmanovic, salvo poi subire la rimonta del serbo numero 48 al mondo: 6-2, 6-7, 4-6 lo score che segue il successo all'esordio su Mariano Navone (7-2, 2-6, 6-4). Ai quarti, Kecmanovic ritroverà il numero 59 Fabian Marozsan dopo il ko di Halle e prima ancora dalla vittoria al primo turno del Roland Garros. L'ungherese è reduce dal confronto con lo slovacco Alex Molcan (2-6, 7-6, 7-6).

In campo anche Darderi

Anche Luciano Darderi in campo a Maiorca. Il numero 16 al mondo è atteso nel pomeriggio sul centrale, dove chiuderà l'ordine di gioco affrontando Yannick Hanfmann. I due si ritrovano per la sesta volta in carriera e per la quarta in stagione, con un bilancio dei precedenti che pende interamente a favore dell'azzurro. Questi tutti gli incontri disputati, incluso il tironfo in finale a Santiago del Cile:

  • 2026, Amburgo, sedicesimi, Darderi b. Hanfmann 7-6, 7-5
  • 2026, Roma, secondo turno, Darderi b. Hanfmann 6-4, 6-4
  • 2026, Marrakech, quarti di finale, Darderi b. Hanfmann W/O
  • 2026, Santiago, finale, Darderi b. Hanfmann 7-6, 7-5
  • 2024, Cordoba, quarti di finale, Darderi b. Hanfmann 7-6, 6-1
  • 2023, Cordoba, primo turno qualificazioni, Darderi b. Hanfmann 6-3, 6-4

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS