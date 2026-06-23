Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Jasmine Paolini ko al rientro dopo un mese di stop: Tatjana Maria al 2° turno a Eastbourne

L'azzurra numero 14 al mondo e prima favorita del tabellone si è arresa alla tedesca 112ª nel ranking con il punteggio di 6-4, 6-3
1 min
PaoliniMariaEastbourne

Eastbourne (Regno Unito) - Le quattro settimane di assenza dai campi necessarie per recuperare l’infortunio al piede destro rimediato a Parigi si sono viste tutte. E Jasmine Paolini è uscita subito di scena nel “Lexus Eastbourne Open (WTA 250 - 499.000 dollari di montepremi) che si sta disputando sull’erba di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento -insieme a Bad Homburg - per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. 

Il match

La 30enne nata a Castelnuovo di Garfagnana e cresciuta a Bagni di Lucca, numero 14 del ranking e prima favorita del seeding, è stata sconfitta per 6-4, 6-3, in un’ora e mezza esatta di partita, dalla tedesca Tatjana Maria, 112ª nella classifica WTA.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS