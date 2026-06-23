Jasmine Paolini ko al rientro dopo un mese di stop: Tatjana Maria al 2° turno a Eastbourne

Eastbourne (Regno Unito) - Le quattro settimane di assenza dai campi necessarie per recuperare l’infortunio al piede destro rimediato a Parigi si sono viste tutte. E Jasmine Paolini è uscita subito di scena nel “Lexus Eastbourne Open” (WTA 250 - 499.000 dollari di montepremi) che si sta disputando sull’erba di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento -insieme a Bad Homburg - per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon.