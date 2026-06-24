Sinner-Norrie: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming l'Armani Classic in tempo reale

Non è sceso in campo ad Halle né al Queen's né in altro 500 pre-Wimbledon Jannik Sinner, che dopo il crollo sulla torrida terra di Parigi ha puntato tutto sul recupero della condizione fisica, rimettendosi al parere degli esperti e tornando poi in campo all'All England Club per iniziare la preparazione alla difesa del titolo conquistato nella storica e indimenticata finale contro Carlos Alcaraz (di cui il Major londinese è quest'anno orfano). Il numero 1 al mondo prende ora parte al tradizionale torneo d'esibizione ospitato dall'esclusivissimo Hurlingham Club di Londra, dove in questa 26esima edizione del Little Wimbledon sono attesi anche il numero 2 d'Italia Flavio Cobolli e Luciano Darderi (qualora uscisse di scena dal 250 di Maiorca). Quanto al 4 volte campione Slam, il match d'esordio lo vedrà impegnato contro il padrone di casa Cameron Norrie. Come da regolamento, gli incontri si decidono al meglio dei tre set con un super tie-break a 10 a sostituire il terzo parziale. Infine, il Giorgio Armani Tennis Classic non prevede alcun tabellone né tantomeno un vincitore. Obiettivo del torneo è offrire (su invito) la possibilità di misurarsi sull'erba prima del debutto a Wimbledon, i cui cancelli apriranno il 29 giugno con finale in programma il 12 luglio.