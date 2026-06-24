Dopo il crollo sulla torrida terra di Parigi ha puntato tutto sul recupero della condizione fisica, rimettendosi al parere degli esperti e tornando in campo all'All England Club per iniziare la preparazione alla difesa del titolo conquistato nella storica e indimenticata finale contro Carlos Alcaraz: Jannik Sinner riparte con un successo al Little Wimbledon nel torneo esibizione ospitato dall'esclusivissimo Hurlingham Club di Londra. Per il numero uno del mondo una vittoria in due set con un doppio 6-3 contro il britannico Cameron Norrie e scambi confidenziali con l'erba visto che non è sceso in campo ad Halle né al Queen's né in altri 500 pre-Wimbledon. Il Giorgio Armani Tennis Classic non prevede alcun tabellone né tantomeno un vincitore, l'obiettivo del torneo è offrire (su invito) la possibilità di misurarsi sull'erba prima del debutto a Wimbledon, i cui cancelli apriranno il 29 giugno con finale in programma il 12 luglio, e Sinner ha dimostrato che è tornato.