Dopo il crollo sulla torrida terra di Parigi ha puntato tutto sul recupero della condizione fisica, rimettendosi al parere degli esperti e tornando in campo all'All England Club per iniziare la preparazione alla difesa del titolo conquistato nella storica e indimenticata finale contro Carlos Alcaraz: Jannik Sinner riparte con un successo al Little Wimbledon nel torneo esibizione ospitato dall'esclusivissimo Hurlingham Club di Londra. Per il numero uno del mondo una vittoria in due set con un doppio 6-3 contro il britannico Cameron Norrie e scambi confidenziali con l'erba visto che non è sceso in campo ad Halle né al Queen's né in altri 500 pre-Wimbledon. Il Giorgio Armani Tennis Classic non prevede alcun tabellone né tantomeno un vincitore, l'obiettivo del torneo è offrire (su invito) la possibilità di misurarsi sull'erba prima del debutto a Wimbledon, i cui cancelli apriranno il 29 giugno con finale in programma il 12 luglio, e Sinner ha dimostrato che è tornato.
Sinner chiude il match: doppio 6-3
Game, set, match! Il numero 1 del mondo supera Norrie e riparte con una vittoria in vista di WImbledon
Break consolidato: Sinner sul 5-2
Annulla la prima palla break del match e ai vantaggi consolida il vantaggio: il numero 1 del mondo ad un game dalla vittoria
Equilibrio spezzato, break Sinner: 4-2
Al sesto game è ancora l'altoatesino a scippare il servizo per allungare nel punteggio
Perfetta parità: 1-1
Tengono il primo turno al servizio i due tennisti in avvio di secondo set
Inizia il secondo set, Sinner al servizio
Si riparte con il numero 1 del mondo in battuta e avanti 1-0
Sinner vince il primo set
Break in apertura e chisura di set, Sinner conquista la prima frazione chiudendo in 6-3 nonostante le tre palle set annullate da Norrie
Distanza invariata, 4-2 Sinner
Dopo il break d'apertura lo spartito non cambia, il britannico annulla due palle del doppio break nel quinto game ma non riesce ad impensierire il numero 1 al servizio
Sinner mantiene il vantaggio: 3-1
Jannik prima conferma il break portandosi sul 2-0, poi chiude il terzo game applaudendo un colpo di Norrie e poi allunga nuovamente mantenendo la distanza dall'avversario
Break in apertura, Sinner avanti
Ottimo lo start per Jannik che ai vantaggi si porta a casa il primo game del match, strappando il servizio a Norrie
Inizia il match
Parte Norrie al servizio, Jannik torna in campo dopo l'eliminazione dal Roland Garros
Sinner-Norrie, la diretta
Entrano in campo il numero uno del mondo e il britannico, tra poco l'inizio del match
Little Wimbledon: tutti i partecipanti
- Flavio Cobolli (Ita)
- Luciano Darderi (Ita)
- Karen Khachanov
- Jiri Lehecka ( Repubblica Ceca )
- Cameron Norrie ( Gbr )
- Casper Ruud ( Nor )
- Ben Shelton ( USA )
- Jannik Sinner ( Italia )
- Studente Tien ( USA )
- Novak Djokovic ( serbo )
- Giovanni Mpetshi Perricard (Fra)
- Tommy Paul ( USA )
Sinner-Norrie: i precedenti
Un solo precedente sul circuito maggiore tra Sinner e Norrie, che si ritrovano dopo il successo dell'azzurro ai sedicesimi del 1000 di Madrid, dove il defending champion a Wimbledon si è imposto con lo score finale di 6-2, 7-5.
Sinner-Norrie: dove vederla
L'incontro tra Sinner e Norrie è in programma alle ore 15.30 italiane sul campo centrale dell'Hurlingham Club di Londra (primo incontro di giornata). Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) nonché sui canali Sky Sport e in streaming sulle piattaforme SuperTennis.tv, SuperTenniX e Now Tv.