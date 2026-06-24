Meno avversari e più incognite: Sinner, è un altro Wimbledon. Venerdì i primi brividi

È l’anno in cui i Masters 1000 hanno pensato bene di riunirsi sotto un unico comando, e gli Slam invece di svolazzare felici di fiore in fiore, ammantando le loro intenzioni di trappole – psycho-intestinali, verrebbe da dire –, grazie anche a una bolla di calore che sembra seguire identico percorso, da Melbourne a Parigi con direzione Londra. È una strana stagione, questo sì, ed è il momento di chiedersi quale sarà l’apporto dei Championships al quadro d’assieme. Forse se lo chiede anche l’asteroide Sinner , vincitore l’anno scorso sull’erba, magari temendo di finire nel terzo trabocchetto di questa sua stagione a due velocità, formula uno nei Masters, vespa 250 cc negli Slam, dopo lo smarrimento per la sbandata contro Spizzirri in Australia, e l’inconsueto spegnimento del motore sul 5-1 del terzo set contro il Cerundolo Minore al Roland Garros, che l’ha spinto nelle braccia dei medici del San Raffaele milanese per un check-up completo.

Sinner, hai Wimbledon da difendere!

Di sicuro c’è che Wimbledon non cambia, è sempre se stesso, disposto giusto a qualche mutazione (anche genetica, sì), purché programmata in anticipo, che possa renderlo più moderno ed efficiente senza turbarne il fascino antico. Un torneo che corre sul filo, secondo tradizione e senza un perché. Sul filo del rasoio, sul filo di lana, magari su un filo d’erba, che sono tutti uguali e bizzosi. Larghi da 0,5 a 0,6 millimetri. Tagliati a 4 centimetri in altezza. Creati per gli spagnoli, che già a metà dei Novanta erano gli azzurri di oggi, e poi arrivò anche Nadal, a scavare un solco più ampio con il Resto del Mondo. Il capo giardiniere ricevette l’ordine di confezionare un’erba sulla quale potessero giocare anche “quelli del top spin”. Si procedette per tappe. Quando Federer vinse qui la prima volta, era il 2003, c’era ancora un’erbetta parecchio dispettosa (e in molti resta la convinzione che, l’avessero mantenuta, Sua Eleganza ne avrebbe vinti 20 di seguito di trofei), ma gli anni successivi la ridussero alle dimensioni attuali, quelli di “erba battuta”. Sinner non può temere Wimbledon, che ha già domato una volta. Piuttosto “l’altro Wimbledon”, quello che prende forma, di anno in anno, dall’apporto stesso dei tennisti, che cambiano e crescono. Sarà questo il tema da dibattere nella serate tra un match e l’altro, tra le mura della villa affittata a Wimbledon. Chi avrà di fronte e come batterlo. Il team JS dovrà essere pronto alle analisi comparate. E nel contempo, seguire il tracciato fisico di Jannik, per prevenire qualsiasi ingolfamento del motore.

Il Wimbledon dello scorso anno

Da questo punto di vista, sarà di certo un altro Wimbledon. L’anno scorso fu più difficile sul campo, meno invece nel prevederne le difficoltà. C’erano tutti, da Alcaraz che appariva quasi imbattibile, a un Djokovic su di giri e uno Zverev così poco convinto da farsi eliminare al primo turno. C’era Cobolli pronto a spingersi fino ai quarti, i suoi primi nello Slam. Sinner, testa di serie n. 1, ebbe tre turni di allenamento, poi (anche per via di una caduta, nella quale sbatté il gomito) andò in tilt contro Dimitrov, negli ottavi, che per due set giocò alla Federer ma sul 2 pari del terzo fu sbalzato via dal torneo da un infortunio raro, uno strappo ai pettorali dal quale non si è ancora ripreso del tutto. Il resto venne da sé. Superati Shelton e Djokovic, Sinner dette prova di maestria assemblando contro Alcaraz una finale perfetta.

Sinner: "Temo i primi turni"

Quest’anno i campioni sono di meno (manca Alcaraz, Musetti non è ancora pronto), ma le variabili appaiono molteplici. Si tratta di capire come le sistemerà il sorteggio di venerdì. C’è Zverev al n. 2, approfitterà dell’effetto Parigi? Preoccupa, nell’arco dei primi turni, la fascia dei ventenni iscritta alla categoria dei terzi incomodi.

In questa ci sono Mensik, Fonseca, lo spagnolo Jodar alla prima esperienza nel tabellone dei Championships. Ed è giusto aggiungere Auger-Aliassime e Fils, così come Cobolli. Per finire, un Djokovic evocato da Roddick come uno dei favoriti, un Medvedev di nuovo in top10, un Bublik non troppo lucido ma pericoloso. A Sinner il compito di mettere a posto le cose. «Temo i primi turni, perché non sai mai cosa aspettarti», dice. Ha ragione, li temo anch’io.