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"L’ho sempre detto", Sinner carico per Wimbledon: "Pensare all’anno scorso…"

Le parole del campione azzurro dopo il match esibizione vinto contro Norrie al Giorgio Armani Tennis Classic
2 min
sinnerNorrieGiorgio Armani Tennis Classic

"E' andata molto bene, fa molto caldo e ringrazio tutti per essere venuti. E' un onore essere qui, non c'ero mai stato e mi piace molto. È vero che è un match esibizione ma aiuta a trovare le soluzioni migliori, in vista della prossima settimana". Così Jannik Sinner intervistato al termine del match esibizione vinto contro Cameron Norrie al Giorgio Armani Tennis Classic, a Londra. "Ormai è una settimana che mi alleno sull'erba, mi trovo molto bene. Ci sono delle parti del campo più rapide altre meno, ma sono situazioni utili in vista delle partite ufficiali. È importante sentirsi bene", ha aggiunto il campione azzurro che torna a Wimbledon per difendere lo storico titolo dello scorso anno.

Sinner: "Ora parliamo di un altro torneo"

"È molto bello pensare a quello che è successo l'anno scorso e tornare, ha significato tanto per me. Ma ora parliamo di un altro torneo, con altre difficoltà anche se spero ci sia un epilogo simile. Ho sempre detto questo è il torneo più speciale, l'idea di poter giocare su quel campo è qualcosa di clamoroso", ha concluso un Sinner apparso in buone condizioni al rientro dopo lo stop dovuto al malore accusato al Roland Garros.

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