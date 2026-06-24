"L’ho sempre detto", Sinner carico per Wimbledon: "Pensare all’anno scorso…"

"E' andata molto bene, fa molto caldo e ringrazio tutti per essere venuti. E' un onore essere qui, non c'ero mai stato e mi piace molto. È vero che è un match esibizione ma aiuta a trovare le soluzioni migliori, in vista della prossima settimana". Così Jannik Sinner intervistato al termine del match esibizione vinto contro Cameron Norrie al Giorgio Armani Tennis Classic, a Londra. "Ormai è una settimana che mi alleno sull'erba, mi trovo molto bene. Ci sono delle parti del campo più rapide altre meno, ma sono situazioni utili in vista delle partite ufficiali. È importante sentirsi bene", ha aggiunto il campione azzurro che torna a Wimbledon per difendere lo storico titolo dello scorso anno.