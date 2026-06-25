Sinner è tornato super, mistero Djokovic: si allena e poi rinuncia

Quando si gioca a tennis, il piccione, che da 157 anni fa da “griffe” all’Hurlingham Club, tira un sospiro di sollievo. Non è giorno di caccia, anche se c’è la volpe Sinner in circolazione. Il Giorgio Armani Tennis Classic non prevede vincitori finali, nessuno spara, i “tiri” valgono solo come prova generale per il torneo di Wimbledon che sta per cominciare. Sui campi che fanno a gara con quelli dei Championships (ma a Sinner non sono piaciuti granché), al riparo di una grandiosa Club House in stile georgiano, con il Tamigi che scorre a due passi mentre il traffico rumoroso di Fulham si avverte in lontananza, nessuno è costretto a sentirsi “il piccione”, né i tennisti che perdono, né i volatili che si avventurano tra quei 42 acri di terreno che, tanti anni fa, erano stati liberati per decreto governativo da qualsiasi divieto di caccia. A Hurlingham si sparava che era un piacere, sempre che si provi piacere a farlo, ma i nobili di allora, e i borghesi che se lo potevano permettere erano i primi ad affollare il Club. E costava un patrimonio. Anche qui il paragone si ripete, e forse Hurlingham – dove correva a divertirsi il Principe del Galles che divenne poi Edoardo VII – era davvero più esclusivo dell’All England Lawn Tennis, nato un anno prima (1868 l’uno, 1869 l’altro) nei territori del Duca di Kent per volere di un gruppo di giornalisti. Jannik Sinner ha deciso di cominciare da qui il secondo assalto al titolo più importante che vi sia , e forse non è un caso. Si partecipa al torneo su invito, ed è un po’ come entrare in un museo che ricorda come lo sport, tutto lo sport, è nato da queste parti, in un grumo di circoli ad alto contenuto di nobiltà, nella zona sud ovest di Londra, dove quasi tutte le discipline più importanti sono state codificate. Il tennis, nella forma attuale, nacque al Marylebone Club. Il rugby a Cambridge. Hurlingham dette vita al polo.

Sinner a Little Wimbledon

Una lezione di storia è quella che serve, se c’è da ritrovare subito l’autorevolezza di un ruolo che le ultime vicende hanno in parte scalfito, offuscandolo di problematiche fisiche che il Numero Uno si sente in dovere di allontanare. E poi, nella sua silenziosa presenza al fianco del torneo di Wimbledon, che si protrae ormai da 32 anni, l’Armani Classic ha numeri da capogiro: dalla prima edizione del 1994 hanno partecipato tennisti vincitori, nell’insieme, di 250 titoli dello Slam. Così, svolto l’allenamento mattutino, Sinner è andato incontro senza troppi problemi al primo avversario di questo suo ritorno sull’erba, il britannico Cameron Norrie, semifinalista a Wimbledon 2022. Il torneo nasce per la messa a punto del proprio motore, dunque Sinner – dopo la caduta parigina con il Cerundolo Minore, e la trafila di esami svolti al San Raffaele milanese – era il primo in trepidante attesa di risposte. Due set, qualche problema solo nel trovare i giusti appoggi delle gambe, e un servizio da subito dominante. Va bene così, è la risposta. Sinner ha impostato il match dando per scontato che era lì per vincerlo, e ricavarne dei buoni propositi per il proseguo dell’avventura, e il povero Cameron ha fatto la figura del piccione.

Mistero Djokovic

Pigeon Norrie… Battuto in tutta facilità con un doppio sei-tre, che ha permesso di ammirare Sinner in una delle particolarità del suo tennis che continua a sorprendermi. E cioè la capacità di passare dai game di palleggio, o di studio, oppure di attesa, a quelli in cui decide di fare il break. E irrompere sul campo con una sequenza di colpi inaudita. Lì si è visto un Sinner molto vicino ai suoi migliori numeri, anche considerando che il torneo nasce come esibizione e dunque libera la mente di pressioni particolari. Eppure, provate a immaginare se Jannik avesse perso questo match, che cosa si sarebbe detto di lui? A dare forfait è stato invece Djokovic, che doveva scendere in campo (contro Khachanov) subito dopo Sinner, e il motivo, a pochi giorni dal via dei Championships, appare abbastanza misterioso. Il serbo si è allenato la mattina, con grande circospezione. Poi la rinuncia, forse per il gran caldo. Ma ora dovrà accelerare – sempre che ci riesca – se vuole essere pronto per il via.