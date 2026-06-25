Grant batte Tan e si qualifica per il main draw di Wimbledon: prima volta in uno Slam per Tyra!

Tyra Grant, per la prima volta in carriera, ha ottenuto il pass per il tabellone principale di una prova del Grande Slam. E' successo a Londra, dove la 18enne romana, 173 del mondo, ha superato le qualificazioni di Wimbledon, in scena sui campi in erba della tradizionale sede del Community Sports Centre di Roehampton. Grant, nel match decisivo per approdare nel main draw, in un'ora e quaranta minuti, ha sconfitto la francese Harmony Tan, 199 del ranking Wta, col punteggio di 6-4 7-6 (5). Al turno decisivo c'è anche Lucia Bronzetti. La 27enne di Villa Verucchio, 127 del mondo e 20esima testa di serie del tabellone cadetto, deve vedersela con la macedone Lina Gjorcheska, 223 Wta, per ottenere un posto nel main draw. Già ammesse al tabellone principale, infine, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.