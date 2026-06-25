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Darderi eliminato ai quarti a Maiorca: Borges vince in due set, chi sfiderà in semifinale

Il numero 16 al mondo si arrende al portoghese numero 48 Atp e abbandona la scena del 250 spagnolo
1 min
DarderiBorgesAtp Maiorca

Luciano Darderi lascia la scena di Maiorca. Il numero 16 al mondo si arrende in 2 set al portoghese numero 48 Nuno Borges con il finale di 6-7, 4-6. Uno score che segue il successo all'esordio su Yannick Hanfmann (7-5, 6-3) e che interrompe ai quarti il cammino dell'azzurro sull'erba delle Baleari. Al penultimo atto, Borges affronterà lo statunitense Ethan Quinn

Gli altri quarti di Maiorca

Sull'altro lato del tabellone, a contendersi la semifinale del 250 spagnolo sono invece Miomir Kecmanovic e Fabian Marozsan e ancora Grigor Dimitrov e Alejandro Davidovich Fokina. Tornando agli azzurri, l'eliminazione di Darderi segue il ko di Lorenzo Sonego, che agli ottavi si è arreso alla rimonta di Kecmanovic 6-2, 6-7, 4-6.

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