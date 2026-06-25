Darderi eliminato ai quarti a Maiorca: Borges vince in due set, chi sfiderà in semifinale

Gli altri quarti di Maiorca

Sull'altro lato del tabellone, a contendersi la semifinale del 250 spagnolo sono invece Miomir Kecmanovic e Fabian Marozsan e ancora Grigor Dimitrov e Alejandro Davidovich Fokina. Tornando agli azzurri, l'eliminazione di Darderi segue il ko di Lorenzo Sonego, che agli ottavi si è arreso alla rimonta di Kecmanovic 6-2, 6-7, 4-6.