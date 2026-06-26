Sinner-Djokovic show! Nole scherza: "Io ottimo sparring partner per lui”. Quella domanda sui Mondiali…

Sinner e Djokovic si sono allenati insieme sul Campo 1 di Wimbledon in attesa del sorteggio del tabellone . Un momento scherzoso tra i due, anche microfonati, dove tra uno scambio e l'altro hanno risposto anche ad alcune domande. Un vero e proprio show ripreso dalle telecamere. A chiudere anche quella domanda sui b, con Serbia e Italia non qualificate, e la risposta che non si è fatta attendere dai due tennisti.

Sinner-Djokovic tra scherzi e palleggi

Il Campo centrale non è disponibile quindi Sinner e Djokovic si allenano assieme, e microfonati, sul Campo 1. Ed è proprio Nole a parlare: "È fantastico essere tornati qui. Wimbledon è speciale per tutti noi. È fantastico potersi allenare lontano dal vento. Fuori c’è abbastanza vento, qui il tetto è chiuso. Il suono della palla è bellissimo". Poi anche una battuta sull’aria condizionata: "Io e Jannik siamo cresciuti tra le montagne e quindi preferiamo l’aria condizionata all’afa. Non ci possiamo lamentare" scatenando anche la reazione divertita dell’italiano tra uno scambio e l’altro. Poi prende parola proprio Jannik: "Per me Wimbledon è il torneo più speciale della stagione. Qui si respira la storia. Mi sento molto bene ed è fantastico poter palleggiare sul Campo 1 che è molto simile al Centrale. Vediamo come andrà quest’anno".

I consigli di Nole per Jannik

Tra battute, scherzi e palleggi c’è anche spazio per una domanda: "Novak hai consigli per Jannik che è il campione uscente?". Entrambi sorridono e Jannik dice: "Dimmi tutto Nole". E così arriva la risposta di Djokovic: "Non penso abbia bisogno dei miei consigli. Sto solo cercando di essere un buon sparring partner per lui. A parte gli scherzi Sinner ha avuto due stagioni fantastiche. Tornare sul Centrale, calpestare l’erba ancora immacolata da campione uscente è una sensazione senza eguali. Non ho consigli per lui, ma voglio dirgli di godersi il momento perché nel tennis non ce ne sono tanti di così belli". Poi scherzosamente sottolinea: "Deve stare attento: quest’erba è molto scivolosa". Entrambi ridono.

La domanda sui Mondiali

A chiudere l’ultima domanda sui Mondiali con Serbia e Italia non qualificate. Nole con fare scherzoso: "Grazie ragazzi per il vostro tempo, buona fortuna agli altri". E Sinner: "Sono contento di essere qui con Novak perché gli altri mi prendono in giro per questo. Grazie per avercelo ricordato". Per Sinner l'esordio nel Tempio è segnato per lunedì 29 giugno come da tradizione del torneo. C'è attesa per capire chi sarà lo sfidante con il sorteggio del tabellone in programma nella giornata di oggi, venerdì 26 giugno.

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