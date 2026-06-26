Sorteggio Wimbledon: chi sfida Sinner all’esordio e possibile cammino verso la finale. Tabellone completo

LONDRA (Inghilterra) - Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, Jannik Sinner alzerà il sipario su Wimbledon 2026 da campione in carica, come da tradizione, sfidando il serbo Miomir Kecmanovic nel match inaugurale di lunedì 29 giungo alle ore 14,30. Questo il verdetto del sorteggio dei Championship avvenuto questa mattina a Londra.
Il cammino di Sinner
Dopo l'esordio contro Kecmanovic, Sinner potrà incontrare Borges o Boyer nel secondo turno. Nel terzo saranno Brooksby, Buse e Nava i possibili incroci mentre agli ottavi potrebbe arrivare o il derby con Luciano Darderi o la delicata sfida con il nuovo talento della scuola spagnola, Rafa Jodar. Medvedev, Ruud e Paul i papabili avversari nei quarti di finale, mentre la sfida contro Djokovic o Auger Aliassime sarà possibile solamente in semifinale. Shelton, Fritz o la testa di serie numero 2 Alexander Zverev i principali candidati per la finale.
Il tabellone maschile: gli incroci
Teste di serie insieme a Sinner anche altri tre italiani. Flavio Cobolli, recente finalista del Roland Garros, difende i quarti di finale a Wimbledon ed esordirà contro Mariano Navone. Luciano Darderi contro lo statunitense Ethan Quinn e Matteo Arnaldi con il francese Quentin Halys. Nel main draw anche Matteo Berrettini, finalista di Wimbledon nel 2021, che inizierà la sua avventura ai Championships contro Stan Wawrinka, giunto a Londra con una Wild Card. Chiudono il quadro degli italiani Bellucci contro Svajda e Sonego con Etcheverri. Con l'assenza di Carlos Alcaraz, proveranno a sfruttare l'occasione Djokovic, che partirà contro Wu nel lato del tabellone di Sinner, e il recente vincitore del Roland Garros, Alexander Zverev che inizierà contro Blockx e potrà vedersela con il fenomeno altoatesino solamente all'ultimo atto.
I possibili ottavi
Sinner vs. Darderi
Ruud vs. Medvedev
Auger-Aliassime vs. Tien
Rublev vs. Djokovic
De Minaur vs. Cobolli
Mensik vs. Shelton
Fritz vs. Bublik
Lehecka vs. Zverev
Il sorteggio femminile
Questi invece gli accoppiamenti per le azzurre nel tabellone Wta di Wimbledon. Jasmine Paolini affronterà la statunitense Robin Montgomery giunta al main draw dalle qualificazioni. Per Elisabetta Cocciaretto ci sarà invece la cinese Xinyu Wang nel primo match dei Championship. Affronterà la sua prima partita in uno Slam contro la britannica Katie Boulter, la giovane stella Tyra Grant. Il ritorno di Serena Williams sarà invece contro l'australiana Maya Joint con un potenziale super incontro al terzo turno per la leggenda statunitense contro la campionessa in carica, Iga Swiatek.
Il cammino di Paolini, Grant e Cocciaretto
La polacca potrebbe finire sul cammino di Paolini agli ottavi, con la toscana che dopo il primo turno potrebbe trovare Golubic o Shymanovich nel secondo, Tuason o Sakkari nel terzo e una tra Swiatek, Serena Williams ed Eala subito dopo. Nei quarti Svitolina, Kostyuk, Navarro o Vekic, mentre in semifinale Rybakina, Anisimova, Noskova o Keys. Sabalenka, Pegula, Andreeva e Gauff le possibile avversarie in finale che sono nello stesso lato di tabellone di Elisabetta Cocciaretto. Tyra Grant invece sarà dalla stessa parte di Jasmine con un potenziale derby in semifinale.
LONDRA (Inghilterra) - Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, Jannik Sinner alzerà il sipario su Wimbledon 2026 da campione in carica, come da tradizione, sfidando il serbo Miomir Kecmanovic nel match inaugurale di lunedì 29 giungo alle ore 14,30. Questo il verdetto del sorteggio dei Championship avvenuto questa mattina a Londra.
Il cammino di Sinner
Dopo l'esordio contro Kecmanovic, Sinner potrà incontrare Borges o Boyer nel secondo turno. Nel terzo saranno Brooksby, Buse e Nava i possibili incroci mentre agli ottavi potrebbe arrivare o il derby con Luciano Darderi o la delicata sfida con il nuovo talento della scuola spagnola, Rafa Jodar. Medvedev, Ruud e Paul i papabili avversari nei quarti di finale, mentre la sfida contro Djokovic o Auger Aliassime sarà possibile solamente in semifinale. Shelton, Fritz o la testa di serie numero 2 Alexander Zverev i principali candidati per la finale.