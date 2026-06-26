Sorteggio Wimbledon: chi sfida Sinner all’esordio e possibile cammino verso la finale. Tabellone completo

Il cammino di Sinner

Dopo l'esordio contro Kecmanovic, Sinner potrà incontrare Borges o Boyer nel secondo turno. Nel terzo saranno Brooksby, Buse e Nava i possibili incroci mentre agli ottavi potrebbe arrivare o il derby con Luciano Darderi o la delicata sfida con il nuovo talento della scuola spagnola, Rafa Jodar. Medvedev, Ruud e Paul i papabili avversari nei quarti di finale, mentre la sfida contro Djokovic o Auger Aliassime sarà possibile solamente in semifinale. Shelton, Fritz o la testa di serie numero 2 Alexander Zverev i principali candidati per la finale.