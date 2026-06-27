"Sinner, mai più come a Parigi. Wimbledon? Ecco a chi dovete fare attenzione"

Renzo Furlan, il recente Roland Garros ha sovvertito le gerarchie del tennis mondiale: Wimbledon le riproporrà? «Difficile dirlo, perché Alcaraz è ancora infortunato e, sinceramente, mi aspetto di nuovo tante sorprese nel corso del torneo. La certezza ritrovata, in compenso, risponde al nome di Jannik Sinner».
"Sinner, sono convinto che..."
Che versione dell’azzurro vedremo in campo? «Sono convinto che si presenterà al via nelle condizioni migliori: ha avuto il tempo necessario per recuperare le energie e per fare i controlli necessari affinché, quanto accaduto a Parigi, non si ripeta. Mi aspetto il Jannik dei cinque Masters 1000 di fila vinti in questo 2026, insomma».
Quale sarà l’insidia maggiore a Londra per il numero uno al mondo? «I primi turni, come d’altronde ha evidenziato lui stesso in una recente intervista. L’esordio di un torneo è sempre delicato, in più lui è fermo da un po’ di tempo. E stiamo parlando del passaggio dalla terra a una superficie completamente diversa: tutti i grandi giocatori approcciano l’erba, all’inizio, con molta calma: serve quel paio di partite di rodaggio, così da acquisire la sicurezza necessaria. Alla fine vince il più forte, perché si tratta sempre di colpire la palla meglio degli altri, però l’erba ha meccanismi molto differenti rispetto alle altre superfici».
Possibili outsiders ed italiani
E chi potrebbe esaltarsi, Sinner a parte, sul verde? «Sono curioso di vedere all’opera le nuove leve: Mensik, Fonseca e Jodar, soprattutto. E sono altrettanto curioso di capire come Zverev abbia reagito alla vittoria del Roland Garros, ovvero al raggiungimento di un traguardo che inseguiva da tutta la vita. Perché sull’erba il tedesco ha sempre tradito, ma avrebbe tutte le carte in regola per giocarci molto bene».
Per quanto riguarda gli altri italiani? «Cobolli sarà certamente galvanizzato dalla finale disputata a Parigi. E attenzione a Bellucci: è un ragazzo dotato di grande talento e sull’erba già l’anno scorso aveva fatto partite veramente importanti, battendo per esempio il ceco Lehecka proprio al secondo turno di Wimbledon. Però...»
Però?«Sull’erba non si può fare a meno di pensare al potenziale di Berrettini, che ha ritrovato un tennis di qualità e a Wimbledon è sempre stato un giocatore capace di prendersi grandi soddisfazioni».
Djokovic potrà rivelarsi ancora un fattore? «Sono cinque o sei anni che si nutrono dubbi sulla sua competitività, ma poi è sempre lì. Non gioca da tanto, vero, però questo è il torneo dello Slam in cui più degli altri può davvero arrivare ad alzare il trofeo. Nole, alla fin fine, stupisce sempre».
Tabellone femminile: occhi su Grant e Serena
Passando al tabellone femminile, invece, cosa serve in questo momento a Paolini per ritrovare se stessa? «Sta soffrendo da un po’ di tempo per un problema al malleolo del piede sinistro e questo di certo incide. In questo momento deve ritrovare innanzitutto partite e vittorie che le restituiscano la carica: lei è una lottatrice vera e nel momento difficile lei tira fuori il meglio».
Impressioni sull’astro nascente Tyra Grant, invece? «È una ragazza da tenere in grande considerazione, ma non da oggi: Tyra è sempre stata tra le più forti al mondo nella sua fascia d’età. E, in più, è davvero una ragazza d’oro. Non mi stupisce, quindi, che si sia qualificata al primo tentativo: era nettamente superiore a tutte le avversarie che ha affrontato. Mi aspetto che faccia già strada, perché è pronta sia a livello tecnico che fisico, oltre ad avere una spiccata personalità. E, particolare non secondario, è circondata da un team di altissimo livello capeggiato da Matteo Donati».
Si aspettava, invece, il rientro di Serena Williams? «A 44 anni e con due figli, sinceramente, no, Ma una volta messo piede in campo per giocare in doppio, beh, a quel punto sì. Se ha accettato la wild card vuol dire che crede di essere competitiva ad alti livelli, e in effetti mi è parsa molto in forma fisicamente».
Giocatore, tecnico e ora commentatore: c’è un aspetto per cui Wimbledon è più bello da dietro lo schermo?«Sky mi dà la possibilità di osservare il tennis da una prospettiva diversa e, soprattutto, più distaccata: è molto interessante il tipo di analisi che viene fatta in studio. Arricchisce molto che la fa e chi la ascolta».
Renzo Furlan, il recente Roland Garros ha sovvertito le gerarchie del tennis mondiale: Wimbledon le riproporrà? «Difficile dirlo, perché Alcaraz è ancora infortunato e, sinceramente, mi aspetto di nuovo tante sorprese nel corso del torneo. La certezza ritrovata, in compenso, risponde al nome di Jannik Sinner».
"Sinner, sono convinto che..."
Che versione dell’azzurro vedremo in campo? «Sono convinto che si presenterà al via nelle condizioni migliori: ha avuto il tempo necessario per recuperare le energie e per fare i controlli necessari affinché, quanto accaduto a Parigi, non si ripeta. Mi aspetto il Jannik dei cinque Masters 1000 di fila vinti in questo 2026, insomma».
Quale sarà l’insidia maggiore a Londra per il numero uno al mondo? «I primi turni, come d’altronde ha evidenziato lui stesso in una recente intervista. L’esordio di un torneo è sempre delicato, in più lui è fermo da un po’ di tempo. E stiamo parlando del passaggio dalla terra a una superficie completamente diversa: tutti i grandi giocatori approcciano l’erba, all’inizio, con molta calma: serve quel paio di partite di rodaggio, così da acquisire la sicurezza necessaria. Alla fine vince il più forte, perché si tratta sempre di colpire la palla meglio degli altri, però l’erba ha meccanismi molto differenti rispetto alle altre superfici».