"Sinner, mai più come a Parigi. Wimbledon? Ecco a chi dovete fare attenzione"

Passando al tabellone femminile, invece, cosa serve in questo momento a Paolini per ritrovare se stessa? «Sta soffrendo da un po’ di tempo per un problema al malleolo del piede sinistro e questo di certo incide. In questo momento deve ritrovare innanzitutto partite e vittorie che le restituiscano la carica: lei è una lottatrice vera e nel momento difficile lei tira fuori il meglio».

Impressioni sull’astro nascente Tyra Grant, invece? «È una ragazza da tenere in grande considerazione, ma non da oggi: Tyra è sempre stata tra le più forti al mondo nella sua fascia d’età. E, in più, è davvero una ragazza d’oro. Non mi stupisce, quindi, che si sia qualificata al primo tentativo: era nettamente superiore a tutte le avversarie che ha affrontato. Mi aspetto che faccia già strada, perché è pronta sia a livello tecnico che fisico, oltre ad avere una spiccata personalità. E, particolare non secondario, è circondata da un team di altissimo livello capeggiato da Matteo Donati».

Si aspettava, invece, il rientro di Serena Williams? «A 44 anni e con due figli, sinceramente, no, Ma una volta messo piede in campo per giocare in doppio, beh, a quel punto sì. Se ha accettato la wild card vuol dire che crede di essere competitiva ad alti livelli, e in effetti mi è parsa molto in forma fisicamente».

Giocatore, tecnico e ora commentatore: c’è un aspetto per cui Wimbledon è più bello da dietro lo schermo?«Sky mi dà la possibilità di osservare il tennis da una prospettiva diversa e, soprattutto, più distaccata: è molto interessante il tipo di analisi che viene fatta in studio. Arricchisce molto che la fa e chi la ascolta».