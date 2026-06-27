"Lo so da un anno…", Sinner sereno per Wimbledon: "Non mi piace parlare di questo"

WIMBLEDON (Inghilterra) - Jannik Sinner ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia di WImbledon dove l'azzurro numero 1 al mondo è chiamato a difendere il titolo della passata stagione. Le prime parole di Jannik: "So che il primo turno sarà difficile, ma ci siamo preparando al massimo. Non puoi simulare al 100% quello che senti in una partita. Abbiamo fatto qualche cambiamento, ma non penso che siano grandi. Parliamo di piccoli dettagli. Siamo felici al momento di quello che stiamo facendo: è un processo lungo e non vedremo i risultati ora. Stiamo facendo il massimo. Sono contento del lavoro che abbiamo fatto nelle ultime settimane. Mi sento preparato".

Il debutto

Jannik, essendo in campione in carica, aprirà il programma del campo centrale lunedì (ore 13:30) contro Kecmanovic: "Da un anno so che giocherò alle 13.30 di lunedì (ride, ndr). E' molto bello tornare sul Centrale. Ci sono già stato giovedì, quando non c'era nessuno e, forse, è ancora più bello. Ho visto il campo, tutto bello e pulito. Per me è stata una bella emozione, ma ogni anno è diverso e ha la sua storia. So quanto è difficile andare lontano in questo torneo, servirà partire bene per avere maggiore confidenza. Vediamo come andrà".

I cambiamenti

Dopo l'amaro ko al Roland Garros, condizionato da un calo fisico, Sinner si presenta a WImbledon con delle novità: "Non mi piace parlare molto di che cosa abbiamo cambiato esattamente. Dal punto di vista fisico abbiamo cambiato qualcosa: una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, abbiamo fatto tutto insieme senza pause per sentire tante cose. Vediamo come reagisco in campo - aggiunge - Faccio tutto il possibile per essere la miglior versione di tennista. Fuori dal campo mi piace stare con la mia famiglia, con i miei amici. Ho sempre fatto tanti sacrifici per diventare il più forte possibile, ma so che tante cose vanno messe da parte. Il mio sogno era diventare un tennista professionista, ma questo non vuol dire che sono arrivato. Il mio obiettivo resta quello di giocare a tennis".

Socio di Wimbledon

Dopo aver schivato la domanda sul prize money "Abbiamo parlato tanto di questo. Sono qua per parlare di tennis" Jannik ha commentato cosa voglia dirr essere socio dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club (Wimbledon): "Non è una cosa a cui sto pensando, ma sono molto felice di questo. Avere l'onore di giocare ancora qua è molto bello. Io sono qui per giocare a tennis. Forse mi renderò conto dopo la mia carriera che cosa vuol dire essere membro".