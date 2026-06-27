Musetti, arriva l'annuncio a sorpresa! La decisione che spiazza e le ultime sul rientro in campo

Novità nello staff di Lorenzo Musetti . Il tennista carrarino ha annunciato la separazione dal coach José Perlas , che aveva iniziato a seguirlo da poco più di sei mesi. L'azzurro è fermo da metà maggio, quando si è fermato per una lesione al retto femorale della coscia sinistra rimediata agli Internazional BNL d'Italia. Dopo aver saltato il Roland Garros , l'ex numero 5 al mondo non è presente neanche a Wimbledon , che partirà ufficialmente lunedì 29 giugno con il detentore del titolo Jannik Sinner subito in campo contro Miomir Kecmanović .

Musetti annuncia l'addio a Perlas

"Ci tengo a comunicarvi che ho deciso di concludere la mia collaborazione con il mio tennis coach José Perlas", ha scritto Lorenzo Musetti in una storia pubblicata su Instagram. L'attuale numero 15 al mondo ha poi aggiunto: "Nonostante le nostre strade si dividano, voglio ringraziarlo di cuore per il lavoro svolto insieme, per la dedizione e per il supporto ricevuto in questi mesi. È stata un'esperienza importante che porterò con me. Gli auguro il meglio per il futuro e lo ringrazio ancora per tutto. Ora mi concentrerò sulle prossime sfide, con grande motivazione e fiducia nel lavoro che ci aspetta".

Al suo fianco rimane Tartarini

In attesa di tornare in campo (con il rientro che potrebbe esserci nei tornei sul cemento americano che poi porteranno agli US Open), Lorenzo Musetti ha goduto di qualche giorno di vacanza in Puglia con la moglie e i figli. Intanto, il tennista non dovrebbe inserire nuove figure nel suo staff. Resterà al suo fianco lo storico coach Simone Tartarini, che lo ha iniziato a seguire dall'età di nove anni. Tra i grandi traguardi spiccano la medaglia di bronzo olimpica a Parigi 2024 e l'ingresso in Top 5.