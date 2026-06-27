Giorgio Armani Tennis Classic, sia Cobolli che Darderi ko nell'esibizione pre-Wimbledon

Anche Darderi ko

Il neo top ten italiano, che l'anno scorso ha raggiunto il suo primo quarto di finale Slam proprio a Wimbledon e che poche settimane fa ha giocato la prima finale in un Major al Roland Garros, ha giocato comunque un buonissimo match. A seguire Luciano Darderi ha perso contro il greco Stefanos Tsitsipas per 6-7 (4) 6-3 10-8.