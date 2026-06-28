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Bellucci sfortunato, non giocherà a Wimbledon: il motivo del forfait

Il tennista lombardo non parteciperà al torneo di Londra, terza prova stagionale del Grande Slam
2 min
BellucciWimbledonsinner

Forfait di Mattia Bellucci per il singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, al via domani sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra. Il tennista lombardo, numero 65 del mondo, si è infortunato a un ginocchio ieri durante un allenamento: avrebbe dovuto affrontare al primo turno lo statunitense Zachary Svajda.

Tutto pronto per Wimbledon

Tutto pronto per la 139esima edizione di Wimbledon. La terza prova stagionale del Grande Slam della stagione prenderà il via lunedì, con la finale in programma il 12 luglio, e vedrà Jannik Sinner presentarsi ai nastri di partenza da numero uno del mondo, da detentore del titolo e da principale favorito per il successo. Dopo la semifinale raggiunta agli Australian Open e la clamorosa eliminazione al secondo turno del Roland Garros, l'altoatesino, sull'erba londinese, va a caccia del primo Major dell'anno, anche alla luce dell'assenza per infortunio di Carlos Alcaraz.Il debutto di Sinner sarà contro Miomir Kecmanovic, avversario tutt'altro che banale ma contro cui l'azzurro è avanti 4-0 nei precedenti. Il tabellone non è morbidissimo, ma offre al numero uno del seeding una prima settimana sulla carta gestibile.

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