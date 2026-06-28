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Darderi e Wimbledon: "Dura dopo l'operazione. Ma l'erba è una superficie che ormai conosco bene"

Il tennista italiano pronto a esordire nel day 1 contro Quinn: "Sarà fondamentale rimanere sempre lì mentalmente"
2 min
DarderiWimbledonQuinn

"Sto bene, è una superficie che ormai conosco bene: so come si gioca, conosco le condizioni. È un anno un po’ particolare perché ho giocato solo due partite sull’erba; quindi, è diverso rispetto al solito e dopo l’operazione alle tonsille è un po’ più dura. Quest’anno me la prendo con calma: cercherò solo di godermela e dare il massimo, perché è da un po’ che non gioco al 100%". E' uno dei due italiani - l'altro è Jannik Sinner - chiamati ad esordire nel day 1 di Wimbledon Luciano Darderi, che dovrà vedersela lunedì con lo statunitense Ethan Quinn, 22enne californiano reduce dalla sua prima finale ATP raggiunta sui prati di Maiorca.

La classifica ATP

"Con Quinn sarà complicato"

"Rientrare dopo essermi tolto le tonsille non sarà facile - ha dichiarato Darderi alla vigilia del suo quarto Wimbledon - l’operazione mi ha lasciato fermo per due settimane, mentre gli altri hanno già giocato due tre settimane sull’erba. Giocare tre set su cinque, domani contro Quinn, che viene da una finale, sarà complicato. Sarà fondamentale rimanere sempre lì mentalmente. Su erba è tutto diverso, il gioco è più veloce, è meno fisico ma molto mentale nei momenti importanti. Da questo punto di vista non ho avuto tanto tempo per prepararmi, ma l’obiettivo è servire bene e rispondere bene".

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