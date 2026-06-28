Darderi e Wimbledon: "Dura dopo l'operazione. Ma l'erba è una superficie che ormai conosco bene"

"Sto bene, è una superficie che ormai conosco bene: so come si gioca, conosco le condizioni. È un anno un po’ particolare perché ho giocato solo due partite sull’erba; quindi, è diverso rispetto al solito e dopo l’operazione alle tonsille è un po’ più dura. Quest’anno me la prendo con calma: cercherò solo di godermela e dare il massimo, perché è da un po’ che non gioco al 100%". E' uno dei due italiani - l'altro è Jannik Sinner - chiamati ad esordire nel day 1 di Wimbledon Luciano Darderi, che dovrà vedersela lunedì con lo statunitense Ethan Quinn, 22enne californiano reduce dalla sua prima finale ATP raggiunta sui prati di Maiorca.