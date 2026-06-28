Alcaraz torna ad allenarsi con la racchetta dopo l'infortunio al polso: il rientro in campo si avvicina

Carlos Alcaraz sta tornando. Lo spagnolo, che ha saltato il Roland Garros e non parteciperà neanche a Wimbledon (domani subito in campo Jannik Sinner contro Miomir Kecmanović ), sta lavorando per recuperare dall'infortunio al polso destro accusato all'ATP 500 di Barcellona lo scorso aprile. L'obiettivo è rientrare quanto prima per mantenere la seconda posizione mondiale dalle insidie di Alexander Zverev e finire alla grande una stagione resa difficile dai problemi fisici.

Alcaraz si allena con la racchetta

Dopo mesi di immagini e video con il tutore al polso destro, Carlos Alcaraz ha affidato ai social un importante aggiornamento sulle sue condizioni fisiche: è tornato ad allenarsi con la racchetta, come mostra un video pubblicato sulla sua pagina Instagram. Nella sua Murcia, il ventitreenne indossava una maglia dei Golden State Warriors e una cappellino al rovescio mentre continuava il percorso riabilitativo dopo l'infortunio rimediato sulla terra rossa di Barcellona. Dritti e rovesci, senza forzare, per l'ex numero uno, ma un passo in avanti importante che lo avvicina al ritorno in campo.

Le ultime sul rientro

Completato il Career Grand Slam con la vittoria agli Australian Open, Alcaraz ha dovuto saltare la difesa del titolo al Roland Garros e la possibile rivincita con Sinner a Wimbledon. Nel mirino ci sono adesso gli US Open. Lo spagnolo vorrà esserci a Flushing Meadows per difendere il titolo vinto lo scorso anno proprio contro l'italiano in finale. Possibile che torni in campo proprio sul cemento americano, nei Master 1000 di Toronto e Cincinnati per arrivare pronto all'ultimo Slam dell'anno.