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Berrettini: "Contento di aver dimostrato il mio livello a Parigi. Wimbledon? Sto bene e sono carico"

Il tennista romano si prepara al suo Slam preferito dopo l'ottimo Roland Garros: debutto contro Wawrinka
1 min
BerrettiniWimbledon
WIMBLEDON (Inghilterra) - Matteo Berrettini è pronto per il debutto a Wimbledon 2026 dove affronterà il "veterano" Stan Wawrinka. Il romano sull'erba di Londra si è spinto fino alla finale nel 2021 e punta a fare bene in questa edizione carico dall'ottimo Roland Garros: "Sto bene. Ho recuperato bene, dopo il ritiro ai quarti a Parigi. Sono carico. Al Roland Garros è andata bene. Sono tornato a casa con un po' di rammarico per il forfait ma contento per come ho giocato" ha detto ai microfoni di Sky Sport, aggiungendo: "Sapevo che il mio tennis era di un certo livello e sono contento di averlo dimostrato a Parigi. Adesso vediamo come andrà qui a Londra".

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