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E Cocciaretto promette: "Qui il mio miglior tennis"

Elisabetta all’ora di pranzo sfida la cinese Wang che sull’erba dà il meglio di se stessa
Gianluca Strocchi
1 min
E Cocciaretto promette: "Qui il mio miglior tennis"© LAPRESSE

Sarà la prima bandierina tricolore a calcare i “sacri” prati di Wimbledon in questa edizione, salvo colpi di scena legati al meteo o a durate record della partita precedente. Elisabetta Cocciaretto nel secondo match sul campo 10 dalle 12 ora italiana fa il suo esordio nel terzo Slam stagionale affrontando la cinese Wang Xinyu, reduce dalla semifinale di Bad Homburg, che le ha consentito di risalire 13 gradini in classifica mondiale, fino al

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