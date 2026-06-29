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Sinner-Kecmanovic: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale

L'azzurro torna in campo dopo il malore al Roland Garros. Sull'erba londinese è chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno
3 min
sinnerKecmanovicWimbledon

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Reduce da uno stop forzato dopo il malore accusato al secondo turno del Roland Garros contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo che gli è costato l'eliminazione quando era a un passo dalla vittoria, Jannik Sinner torna in campo in un match ufficiale e alle 14.30 italiane sfida sul Centrale di Wimbledon Miomir Kecmanovic. Come da tradizione, infatti, sarà il campione in carica a dare il via al tabellone principale dello Slam più prestigioso al mondo. Effettuati tutti i controlli del caso, il numero uno al mondo è tornato progressivamente ad allenarsi dando buoni segnali al Giorgio Armani Tennis Classic, torneo di esibizione disputato qualche giorno fa. L'altoatesino vuole continuare da dove aveva lasciato e sogna di bissare il successo ottenuto lo scorso anno in finale contro Carlos Alcaraz. A tal proposito ha la ghiotta possibilità di allungare in classifica sullo spagnolo, alle prese con l'infortunio al polso che l'ha costretto a dare forfait. Dall'altro lato del campo il 26enne serbo, che occupa la casella numero 50 del ranking Atp, non sta vivendo un periodo particolarmente brillante e in questo 2026 ha uno score di 11 vittorie e ben 16 sconfitte in 27 match disputati. 

 

 

I precedenti tra Sinner e Kecmanovic

Dominio assoluto di Sinner nei quattro precedenti tra i due tennisti: l'azzurro, infatti, ha avuto la meglio su Kecmanovic alle semifinali delle Next Gen Atp Finals del 2019 prima di batterlo anche ai quarti a Melbourne nel 2021, a Cincinnati l'anno seguente e proprio a Wimbledon nel 2024. 

 

 

Dove vedere Sinner-Kecmanovic in tv e in streaming

Sinner-Kecmanovic, match valido per il primo turno di Wimbledon 2026, è in programma sul Centrale dell'All England Club alle ore 14.30 italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), e Sky Sport 4K (213). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

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