Un esordio complicato ogni oltre pronostico che non ha risparmiato cadute rovinose, ferite sanguinanti e un avversario che ha concesso forse neppure l’1% di quanto suggerirebbe il divario in graduatoria. Ma nonostante tutto, Jannik Sinner torna alla vittoria dopo il crollo di Parigi. Ritrovato il pubblico del Centre Court, il campione in carica a Wimbledon da il via alla difesa del titolo risolvendo il primo turno contro il numero 57 Atp Miomir Kecmanovic al 5º e decisivo set : 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3 lo score finale. Il numero 1 al mondo affronterà Nuno Borges , che sul campo sette ha a sua volta sconfitto Tristan Boyer per 6-3, 7-5, 7-5 .

Il triste primato evitato da Sinner

Per 5 set Sinner ha rischiato di unirsi ai 5 campioni in carica nel Grande Slam (era Open) che hanno fallito la difesa del titolo già al primo turno. Sono questi:

Ken Rosewall , sconfitto da Karl Meiler all'Australian Open 1973

, sconfitto da all'Australian Open 1973 Roscoe Tanner , sconfitto da Chris Lewis all'Australian Open 1977

, sconfitto da all'Australian Open 1977 Boris Becker , sconfitto da Carlos Moya all'Australian Open 1997

, sconfitto da all'Australian Open 1997 Patrick Rafter , sconfitto da Cedric Pioline allo Us Open 1999

, sconfitto da allo Us Open 1999 Lleyton Hewitt, sconfitto da Ivo Karlovic a Wimbledon 2003

La paura dopo la caduta

Non solo un grande spavento. La caduta scomposta del numero 1 al mondo ha da subito preoccupato il pubblico, che ha poi notato la macchia di sangue sulla scarpa. Tantissime le reazioni degli utenti. Poi, è stato lo stesso Sinner a spiegare cosa ha provocato il sanguinamento del piede destro.

Sinner: "Il sangue? È stata unghia"

Queste le parole di Sinner al termine del match: "Grazie a tutti per essere qui. È un onore enorme essere il primo giocatore sul Centrale, ero teso e non ho giocato al meglio. Era la prima partita sull'erba, ma l'ho ribaltata. Non era facile dopo aver perso il 3° set. Sto bene con il piede, sembra peggio di quello che è. È un'unghia e non volevo nemmeno disturbare Kecmanovic e non volevo portare via tempo fermando il match. C'era molto nervosismo all'inizio, anche mentalmente su un campo così ed essere campione uscente è importante e difficile. Sono contento di aver vinto, dovrò migliorare per la prossima partita ma sono soddisfatto. Ho fatto tanti errori nei primi set, è normale nelle prime partite. Ho alzato il livello quando ne avevo bisogno, lui ha giocato un grande set. Sono contento di essere al 2° turno".

È finita!!! Sinner al 2º turno di Wimbledon!!!

Il numero 1 al mondo risolve al 5º set un complicatissimo match d’esordio e compie il primo, sudato e sanguinante passo verso la difesa del titolo. Kecmanovic lascia Wimbledon a testa altissima.

Break Sinner!!! 4-2

Sinner risponde bene e sale rapidamente sul 30-0. Kecmanovic raddrizza le sorti del game ma l'azzurro trascina il gioco ai vantaggi, dove a spuntarla è il serbo. Segue il turno di battuta tenuto a zero dal numero 1 al mondo, che strappa poi il servizio al serbo!

Sinner avanti: 2-1

Buon avvio di set per Sinner che tiene la battuta concedendo un solo 15. Con lo stesso score Kecmanovic difende il servizio. Segue un grandissimo numero dell'azzurro che risolve il terzo game con un passante in contropiede.

Al via il 5º e decisivo set

Riprende l'incontro: Sinner al servizio.

Sinner pareggia ancora!!! 4-6, 6-3, 6-7, 6-2

Il campione in carica mette in serie 4 game consecutivi e rimanda tutto al quinto set.

Break Sinner!!! 4-2

L'azzurro strappa il servizio alla prima palla break e ritrova il sorriso.

Parità sul centrale: 2-2

Avanti on serve sul centre court.

Sinner ferito al piede

Sinner in campo con il piede sanguinante. La ferita è ben visibile anche attraverso la scarpa.

Al via il 4º set

Riprende l'incontro: Sinner al servizio.

Kecmanovic vince il 3º set: 6-4, 3-6, 7-6

Il serbo si aggiudica il terzo parziale e conduce per 2 set a 1.

Tie-break: 6-6

Si continua a lottare sul centrale.

Si va al tie-break!

Il terzo set si decide al tie-break.

Momento topico sul centrale: 5-5

Turno di battuta delicatissimo per Sinner, risolto solamente ai vantaggi senza però rischiare nulla. Il serbo difende poi a zero il servizio ed è il primo ad arrivare a 5, ma il campione in carica risponde con il 18º ace a chiudere il game senza concedere punti.

Lo spavento di Sinner

Kecmanovic salva 3 palle break

Trova un angolo impossibile Sinner, che trascinato da ottime prime tiene a zero il servizio. Il numero 1 al mondo guadagna 2 palle break nel gioco successivo, ma Kecmanovic è infallibile con le prime e trascina il gioco ai vantaggi, dove riesce a difendere la battuta e a portarsi avanti nello score: 3-2.

Bruttissima caduta per Sinner!

Scambio da applausi tra Sinner e Kecmanovic, risolto dal numero 1 al mondo con una voleé d'autore. Poi, l'altoatesino cade in modo molto scomposto e resta a terra. Tornato alla risposta dopo un grande spavento, mette in campo un gran passante che vale una palla break, annullata però dal serbo che ai vantaggi difende la battuta.

Sinner male sulle smorzate: 2-2

Inizia con un errore inspiegabile il terzo parziale di Sinner, che dopo aver sbagliato una palla corta la prende sul ridere. Kecmanovic sfodera quindi il suo dritto migliore e tiene la battuta. L'azzurro alza allora l'asticella e difende il servizio concedendo un solo 15. Nel gioco successivo, sul 30-30, il campione in carica sbaglia ancora una palla corta e questa volta si dispera. Il serbo pareggia così i conti.

Al via il 3º set

Riprende l'incontro: Kecmanovic al servizio.

Sinner vince il 2º set!!! 4-6, 6-3

Il campione in carica vince il secondo set e pareggia i conti sul centrale.

Kecmanovic non molla, Sinner avanti 4-2

Kecmanovic sale rapidamente sul 40-15, con Sinner che conquista un solo 15 ma con una gran risposta. Segue il decimo ace per l'azzurro che apre un turno di battuta chiuso poi a zero. Il numero 1 al mondo trascina il gioco successivo ai vantaggi, ma senza mai portarsi in vantaggio.

Break Sinner!!! 3-0

Kecmanovic riparte da un gran punto in risposta che vale il primo 15-0. Sinner si affida allora al servizio e tiene la battuta. Nel gioco successivo, l'azzurro ingrana la marcia rimonta e guadagna le prime palle break chiudendo quindi il game con un dritto indomabile. Poi, l'altoatesino consolida il break di vantaggio e passa a condurre per 3-0.

Al via il 2º set

Riprende l'incontro: Sinner al servizio.

Kecmanovic vince il 1º set: 6-4

Kecmanovic vince il primo parziale per 6-4 in 27 minuti, strappando il servizio in un momento di inaspettata difficoltà di Sinner, che con due doppi falli consecutivi resta indietro nel punteggio.

Sinner, che succede? Break Kecmanovic: 4-5

Primo doppio fallo di Sinner che da 40-0 subisce la rimonta di Kecmanovic, sempre solido negli scambi. Segue il secondo doppio fallo consecutivo dell'azzurro che vale una palla break per il serbo, bravo a monetizzarla. Il numero 57 Atp conduce per 5-4 e serve ora per il set.

Match equilibrato: 4-4

Turno a zero per Kecmanovic che continua a mostrare i muscoli sullo scambio. Nel game successivo, Sinner va lungo con il dritto e perde il primo 15, salvo poi rimontare con un ace di seconda e un altro ace a difendere il servizio. Il serbo pareggia quindi i conti sfruttando gli errori sul dritto dell'azzurro.

Brivido Sinner: annullate 2 palle break

Tratto in salita per Sinner che paga la tante sbavature e concede due palle break al serbo. L'azzurro annulla la prima con il secondo ace dell'incontro e trascina poi il gioco ai vantaggi con un gran passante vincente. Il numero 1 al mondo risolve dunque il game con 4 punti consecutivi e torna avanti nel punteggio. Tornato alla battuta, Kecmanovic perde il primo 15 per poi ribaltare lo score vincendo un grandissimo scambio che vale l'ovazione del centrale. Sul 40-30, il serbo tiene la battuta con una prima al corpo. L'altoatesino difende poi a zero il servizio affidandosi a ottime prime. Sinner conduce per 3-2.

Parità sul centrale: 1-1

Sinner tiene a 15 il suo primo turno di battuta a Wimbledon 2026. Nel gioco successivo, l'azzurro guadagna il primo 15, ma Kecmanovic si affida al servizio e pareggia i conti.

Al via il primo set!

Si comincia! Sinner al servizio.

Temperatura ottimale a Londra

Il termometro dell'All England segna 26 gradi. Terminato dunque il caldo anomalo che ha sconvolto il nord Europa nelle ultime settimane.

Giocatori in campo!

Sinner e Kecmanovic fanno il loro ingresso sul centrale: ora sorteggio e riscaldamento. Manca poco all’inizio del match!

Ricordando il trionfo

Sinner-Kecmanovic: i precedenti

Sinner e Kecmanovic si ritrovano per la 5ª volta in carriera, di cui l’ultima proprio sull’erba di Wimbledon. Il bilancio dei precedenti pende interamente a favore dell’azzurro. Questi tutti i risultati:

Wimbledon 2024, terzo turno, Sinner b. Kecmanovic 6-1, 6-4, 6-2

b. Kecmanovic 6-1, 6-4, 6-2 Cincinnati 2022, secondo turno, Sinner b. Kecmanovic 7-5, 3-1, rit.

b. Kecmanovic 7-5, 3-1, rit. Adelaide 2021, quarti di finale, Sinner b. Kecmanovic 7-6, 6-4

b. Kecmanovic 7-6, 6-4 Next Gen Finals 2019, semifinale, Sinner b. Kecmanovic 2-4, 4-1, 4-2, 4-2

Dove vedere Sinner-Kecmanovic in tv e streaming

L'incontro tra Sinner e Kecmanovic è in programma alle ore 14.30 italiane sul centrale dell'All England Club: primo match dell'ordine di gioco. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), e Sky Sport 4K (213) nonché in streaming sulle piattaforme Now tv e Sky Go.

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