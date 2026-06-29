Sinner a nudo: “Il sogno era un altro, ma non c’erano i soldi. Dopo non sarò nel tennis”

Jannik Sinner si è raccontato a tutto campo in una lunga intervista concessa al Telegraph. Dal rientro dopo la delusione del Roland Garros all'avvicinamento a Wimbledon ( oggi l'esordio ), passando per la vita lontano dai riflettori, il rapporto con Carlos Alcaraz, la moda, la Formula 1 e il caso doping. Il numero uno del mondo ha aperto le porte della sua quotidianità e ha mostrato il lato più umano di sé, parlando con la consueta sincerità. Un ritratto inedito del campione altoatesino, che ha ribadito ancora una volta quale sia la sua vera priorità: continuare a migliorarsi, senza inseguire record o paragoni con le leggende del tennis.

L'umiltà e professionalità di Sinner

"Sto bene. Sono un po' stanco, ma sto bene", ha spiegato Sinner dalla stanza del suo hotel, dopo i problemi che lo hanno costretto a salutare in anticipo il Roland Garros. Il tennista italiano ha raccontato qualche curiosità, a partire da come si comporta dopo tornei importanti, spesso terminati con un successo: "Sono goloso, quindi il dolce è la cosa più importante: tantissimo gelato, molte torte. Poi pasta, pesce, carne... abbiamo mangiato davvero tanto". E l'alcol? Sinner ha arricciato il naso e ha risposto con sincerità: "Non mi piace molto il sapore dell'alcol. Preferisco una Coca-Cola Zero. Però ogni tanto mi piacciono lo champagne e il vino bianco". Nonostante le tante vittorie, non ha perso la sua umiltà: "Se avrei battuto Federer e Djokovic al massimo della loro forma? Non lo so, le domande che iniziano con "se" non mi piacciono..."

Dal campo a tutto il resto, con il tempo Sinner ha imparato a convivere con giornate come questa con il Telegraph, scandite da impegni commerciali e interviste: "Fa parte del pacchetto, no? Fa parte del lavoro. Non mi toglie energie. All'inizio era diverso, perché cercavo di essere perfetto nel tennis, poi capisci che le persone con cui lavori vogliono soltanto il tuo bene. Io la vedo sempre come una cosa positiva: significa che stai facendo le cose nel modo giusto. Ma, alla fine della giornata, il tennis resta sempre la mia priorità".