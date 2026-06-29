Sinner a nudo: “Il sogno era un altro, ma non c’erano i soldi. Dopo non sarò nel tennis”

Jannik Sinner si è raccontato a tutto campo in una lunga intervista concessa al Telegraph. Dal rientro dopo la delusione del Roland Garros all'avvicinamento a Wimbledon (oggi l'esordio), passando per la vita lontano dai riflettori, il rapporto con Carlos Alcaraz, la moda, la Formula 1 e il caso doping. Il numero uno del mondo ha aperto le porte della sua quotidianità e ha mostrato il lato più umano di sé, parlando con la consueta sincerità. Un ritratto inedito del campione altoatesino, che ha ribadito ancora una volta quale sia la sua vera priorità: continuare a migliorarsi, senza inseguire record o paragoni con le leggende del tennis.
L'umiltà e professionalità di Sinner
"Sto bene. Sono un po' stanco, ma sto bene", ha spiegato Sinner dalla stanza del suo hotel, dopo i problemi che lo hanno costretto a salutare in anticipo il Roland Garros. Il tennista italiano ha raccontato qualche curiosità, a partire da come si comporta dopo tornei importanti, spesso terminati con un successo: "Sono goloso, quindi il dolce è la cosa più importante: tantissimo gelato, molte torte. Poi pasta, pesce, carne... abbiamo mangiato davvero tanto". E l'alcol? Sinner ha arricciato il naso e ha risposto con sincerità: "Non mi piace molto il sapore dell'alcol. Preferisco una Coca-Cola Zero. Però ogni tanto mi piacciono lo champagne e il vino bianco". Nonostante le tante vittorie, non ha perso la sua umiltà: "Se avrei battuto Federer e Djokovic al massimo della loro forma? Non lo so, le domande che iniziano con "se" non mi piacciono..."
Dal campo a tutto il resto, con il tempo Sinner ha imparato a convivere con giornate come questa con il Telegraph, scandite da impegni commerciali e interviste: "Fa parte del pacchetto, no? Fa parte del lavoro. Non mi toglie energie. All'inizio era diverso, perché cercavo di essere perfetto nel tennis, poi capisci che le persone con cui lavori vogliono soltanto il tuo bene. Io la vedo sempre come una cosa positiva: significa che stai facendo le cose nel modo giusto. Ma, alla fine della giornata, il tennis resta sempre la mia priorità".
La risposta a Djokovic e la moda
Alla fine della stagione Djokovic, durante un'intervista collettiva, incoronò scherzosamente Sinner come "re della passerella". Il tennista azzurro ha ricordado quel momento con un largo sorriso: "È stato divertente". L'anno scorso era seduto in prima fila, accanto ad Anna Wintour, alla sfilata Gucci autunno/inverno 2025. Ma si considera ancora uno studente: "Essendo italiano, Gucci è uno dei marchi più importanti. Mi piace imparare durante gli shooting, ascoltare le spiegazioni dietro ogni look, perché ogni capo ha una storia e trovo bello capirla. Ma non sono uno che ama vestirsi elegante. Sono una persona molto normale. Fino a un paio d'anni fa non ci facevo proprio caso. Adesso un po' sì, perché mi piace avere un certo stile. Però tutto questo (dice indicando la suite ndr) è decisamente secondario".
Lo sci e la passione per la Formula 1
Il tennis non è stato l'unico sport di Sinner. A otto anni vinse il campionato italiano di slalom gigante, mentre quattro anni dopo arrivò secondo. L'anno seguente decise di dedicarsi seriamente al tennis. In campo, a differenza delle piste da sci, tutto dipendeva soltanto da lui: "Vengo da un paese molto piccolo, dove praticamente nessuno gioca a tennis. Mi allenavo solo un paio d'ore alla settimana. Poi ho iniziato a giocare sempre di più e me ne sono innamorato, perché lì ero l'unico che poteva fare la differenza. Avevo il controllo della situazione, ma soprattutto imparavo a conoscere me stesso. Credo che quando una persona è sotto pressione si capisca davvero chi è".
La musica lo accompagna spesso prima delle partite. A seconda delle esigenze, sceglie brani che lo aiutino a rilassarsi oppure a caricarsi. L'ansia, però, è una compagna rara. Anzi, Sinner sembra dare il meglio proprio nei momenti più delicati, come un tie-break decisivo: "È per questo che ci alleniamo: per capire quale sia il colpo migliore da giocare in ogni situazione". Molti professionisti ricordano perfettamente il campione che li ha fatti innamorare del tennis: Björn Borg, John McEnroe, Roger Federer... Per Sinner è stato diverso. I suoi idoli erano lo sciatore americano Bode Miller e i piloti di Formula 1. Nel tennis conosceva praticamente soltanto Andreas Seppi, che tra l'altro proviene dalla sua stessa zona dell'Alto Adige: "Non guardavo il tennis, non avevo veri idoli. Il mio sogno era diventare un pilota di Formula 1, ma non avevamo i soldi nemmeno per iniziare".
Il rapporto con Alcaraz
Anche da adolescente il suo modo di interpretare il gioco era già ben definito: "Ho sempre cercato di essere aggressivo. Preferisco perdere un punto cercando il vincente piuttosto che aspettare l'errore dell'avversario. È sempre stato il mio modo di giocare". La sua ascesa è stata graduale. Ha scalato il ranking anno dopo anno fino alla consacrazione, arrivata con la vittoria degli Australian Open nel 2024.
A quel punto conosceva già Carlos Alcaraz da circa dieci anni. Si erano incontrati per la prima volta nel circuito Challenger, quando lo spagnolo era già considerato un fenomeno precoce, mentre Sinner era ancora un ragazzo alto e longilineo in piena costruzione. Dopo il periodo di inevitabile transizione seguito al tramonto dei "Big Four" – Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray – il duello tra i due è stato indicato da molti come la rivalità che ha salvato il tennis. Nonostante la rivalità, tra Sinner e Alcaraz c'è un rapporto di sincera amicizia: "Carlos è un amico, ma anche un rivale. Credo che una rivalità possa convivere con una bella amicizia. Esistono rivalità sane e penso che la nostra lo sia. So anche che prima o poi arriverà qualcun altro e che nel tennis tutto può cambiare molto in fretta. Io cerco soltanto di concentrarmi su quello che devo fare e di controllare ciò che dipende da me".
Il caso doping
C'è però un argomento sul quale Sinner sa che il giudizio degli altri è inevitabile: il caso doping che, per qualche mese, ha interrotto la sua ascesa. Oggi considera quel periodo un momento importante della sua crescita: "Mi sono reso conto che esiste anche una vita fuori dal campo. Ho trascorso momenti bellissimi con la mia famiglia, con mio padre. Poi, naturalmente, ho lavorato durissimo per tornare al livello in cui ero. Se quella pausa mi ha reso un tennista migliore? Sì e no. Mi ha fatto bene stare lontano dal tennis per un po'. Mi ha fatto capire quanto siano importanti gli allenamenti, ma anche quanto sia fondamentale trascorrere del tempo con la famiglia, perché le cose possono cambiare molto velocemente. Ricompensarli? Credo che il regalo più grande sia il tempo che passiamo insieme. Andare a cena, fare una passeggiata, pranzare insieme... Per noi i soldi sono sempre stati una cosa secondaria".
Ritornando alla passione per la Formula 1, tra i piloti, George Russell è uno dei suoi amici più stretti: "È una brava persona. Ci piace confrontarci sul suo lavoro e sul mio, cercando di capire se possiamo imparare qualcosa l'uno dall'altro. È molto maturo. Tennis e Formula 1 hanno molte somiglianze, ma loro non possono permettersi nemmeno il minimo errore. Questa è la grande differenza". Russell non gli ha ancora concesso un giro sulla sua monoposto: "Mi piacerebbe tantissimo, ma non vorrei distruggergli la macchina".
Come affronterà Wimbledon
Sinner entrerà in campo a Wimbledon da campione in carica e grande favorito: "Ho un'altra occasione per dimostrare che posso farcela. Se ci riuscirò, fantastico. Se invece non succederà, vorrà dire che avrò dato tutto quello che avevo. Non ha senso sprecare energie pensando ad altro" . Poi una domanda secca: "Come spieghi il dominio sul circuito?". E la risposta è stata chiara: "Non lo so. Ho una teoria: quello che succede oggi è il risultato del lavoro fatto cinque o sei mesi fa. Se continui a lavorare, diventi semplicemente un giocatore migliore. Vedere risultati come questi mi rende felice, perché so quanti sacrifici ci sono dietro. A 24 anni non puoi essere perfetto. Ho una grande squadra intorno a me. Ci sono ancora tanti piccoli dettagli su cui possiamo migliorare".
A quel punto il giornalista gli ha fatto altre domande a raffica. Quale vuole che sia l'eredità di Jannik Sinner? Vuole ritirarsi come il più grande di sempre? Battere il record di Slam? Continuare a superare Carlos Alcaraz? La risposta è stata secca: "Io gioco per me stesso, non per i record. Mi piace essere il migliore, ma l'unica cosa che voglio è poter dire, quando avrò finito la mia carriera, di aver fatto tutto il possibile per diventare il miglior tennista che potevo essere. E se tutto finisse oggi? Sarei felicissimo. Dopo la carriera inizierà un nuovo capitolo. Conoscendomi, non sarà nel tennis. Mi piacerebbe fare qualcosa di completamente diverso".
Jannik Sinner si è raccontato a tutto campo in una lunga intervista concessa al Telegraph. Dal rientro dopo la delusione del Roland Garros all'avvicinamento a Wimbledon (oggi l'esordio), passando per la vita lontano dai riflettori, il rapporto con Carlos Alcaraz, la moda, la Formula 1 e il caso doping. Il numero uno del mondo ha aperto le porte della sua quotidianità e ha mostrato il lato più umano di sé, parlando con la consueta sincerità. Un ritratto inedito del campione altoatesino, che ha ribadito ancora una volta quale sia la sua vera priorità: continuare a migliorarsi, senza inseguire record o paragoni con le leggende del tennis.
L'umiltà e professionalità di Sinner
"Sto bene. Sono un po' stanco, ma sto bene", ha spiegato Sinner dalla stanza del suo hotel, dopo i problemi che lo hanno costretto a salutare in anticipo il Roland Garros. Il tennista italiano ha raccontato qualche curiosità, a partire da come si comporta dopo tornei importanti, spesso terminati con un successo: "Sono goloso, quindi il dolce è la cosa più importante: tantissimo gelato, molte torte. Poi pasta, pesce, carne... abbiamo mangiato davvero tanto". E l'alcol? Sinner ha arricciato il naso e ha risposto con sincerità: "Non mi piace molto il sapore dell'alcol. Preferisco una Coca-Cola Zero. Però ogni tanto mi piacciono lo champagne e il vino bianco". Nonostante le tante vittorie, non ha perso la sua umiltà: "Se avrei battuto Federer e Djokovic al massimo della loro forma? Non lo so, le domande che iniziano con "se" non mi piacciono..."
Dal campo a tutto il resto, con il tempo Sinner ha imparato a convivere con giornate come questa con il Telegraph, scandite da impegni commerciali e interviste: "Fa parte del pacchetto, no? Fa parte del lavoro. Non mi toglie energie. All'inizio era diverso, perché cercavo di essere perfetto nel tennis, poi capisci che le persone con cui lavori vogliono soltanto il tuo bene. Io la vedo sempre come una cosa positiva: significa che stai facendo le cose nel modo giusto. Ma, alla fine della giornata, il tennis resta sempre la mia priorità".