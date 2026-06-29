Cocciaretto eliminata al primo turno: vince Xinyu Wang. Draper si ritira da Wimbledon: cosa è successo

LONDRA (Regno Unito) - Elisabetta Cocciaretto è stata eliminata al primo turno del singolare femminile del torneo di Wimbledon 2026. La 25enne marchigiana, numero 46 del mondo, ha ceduto in tre set contro la cinese Wang Xinyu, 39 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-2 , in un'ora e 56 minuti di gioco. Terza sconfitta consecutiva al primo turno per Cocciaretto, che si era fermata all'esordio anche al Roland Garros e nel Wta 250 di Eastbourne. Avanza al secondo turno Wang Xinyu, che se la vedrà con la svizzera Belinda Bencic.

Si ritira Draper

Jack Draper ha dovuto dare forfait un'altra volta. Il britannico, dopo il ritorno e il ritiro a Barcellona e dopo aver saltato Madrid e Roma, sembrava pronto a tornare protagonista nel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, cominciata oggi sui campi in erba dell'All England Tennis Club di Londra. Draper, che avrebbe dovuto sfidare all'esordio lo statunitense Taylor Fritz, sesta forza del tabellone, ha alzato bandiera bianca per il persistere del problema al braccio sinistro.

Fuori Rublev e Ruud

Il tabellone maschile di Wimbledon 2026 perde subito due dei suoi protagonisti più attesi: Andrey Rublev è infatti la prima testa di serie a cadere, eliminato al debutto in cinque set dal connazionale Roman Safiullin dopo aver sprecato due match point nel tie-break decisivo. Stessa sorte per Casper Ruud (numero 11 del seeding), che conferma il suo rapporto complicato con l'erba crollando in tre parziali sotto i colpi di Hubert Hurkacz.