Sinner e la macchia di sangue sulla scarpa del piede destro: cosa è successo a Wimbledon

Jannik Sinner ha fatto il suo esordio a Wimbledon da campione in carica, ma per il tennista altoatesino la gara si è sviluppata in maniera decisamente più complicata rispetto a quanto preventivato. Una caduta nella sfida contro il serbo Kecmanovic ha fatto spaventare tutti i presenti. Sinner si è prontamente rialzato portando il match fino al quinto set, vincendo e approdando al 2° turno del torneo . Eppure, dopo la caduta, qualcos'altro ha catturato l'attenzione.

Sinner, caduta a Wimbledon. E la scarpa...

Dopo essere scivolato al suolo il numero 1 al mondo si è toccato il fianco sinistro con una evidente smorfia di dolore, ma a catturare l'attenzione in realtà è stato il piede. Infatti la scarpa destra di Sinner, originariamente bianca, ha cominciato a tingersi di rosso, segno evidente di come abbia iniziato a perdere del sangue. In tanti hanno cominciato a domandarsi cosa fosse successo, e se si trattasse di un'abrasione dovuta alla caduta, o magari di una vescica o chissà cos'altro.

Sta di fatto che dopo aver vinto il quarto set, Sinner è rientrato all'interno degli spogliatoi per un toilet break: la curiosità è che nonostante la pausa abbia deciso di non cambiare la scarpa, preferendo evidentemente non alterare la situazione togliendo il calzino. Insomma, esordio non fortunatissimo per il numero 1 ATP, che anche questa volta ha fatto fronte comunque alle difficoltà della sfida non mollando e restando in piedi fino all'ultimo set.

La preoccupazione sui social

Anche sui social si è iniziato a discutere del 'caso' piede di Sinner. C'è chi scrive preoccupato "Vi prego spiegatemi la situazione", chi invece si limita ad un semplice "Ahia!", qualcuno incredulo commenta "Sta giocando con un piede pieno di sangue!". C'è chi rimarca "Sinner sta letteralmente dando il sangue per Wimbledon", qualcuno commenta andando già oltre con un "Se è scoppiata una vescica bisogna vedere quanto gli limiterà allenamenti e recupero nelle prossime partite". Insomma, grande ansia e apprensione da parte dei tantissimi tifosi di Sinner per il sanguinamento dal piede destro.

La spiegazione del n°1 al mondo

A fare chiarezza dopo la vittoria ci ha pensato lo stesso Sinner, a cui è stato domandato: "Cos'hai al piede destro? Qui c'è la regola del bianco a Wimbledon, immagino sia sangue...". Sinner ha risposto "Sto bene, sembra molto peggio di quel che è. Mi sono sorpeso che mi abbiano fatto giocare, perché il tutto bianco è diventato un po' rosso... Si tratta di un'unghia, ma non volevo disturbare e non volevo portare via tempo, avevamo un buon ritmo". Dunque niente vescica bensì un'unghia, che non dovrebbe rappresentare un grande problema in vista della sfida contro Nuno Borges.