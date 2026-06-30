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Tyra Grant dà spettacolo a Wimbledon, demolita la beniamina di casa Katie Boulter. Ok la Paolini

La 18enne italo-americana domina la finalista del Queen's con un netto 6-4, 6-2. La toscana batte in rimonta la Montgomery
1 min

LONDRA (Regno Unito) - Dominio totale della diciottenne azzurra Tyra Grant, che a Wimbledon firma l'impresa demolendo la beniamina di casa Katie Boulter, numero 60 del ranking e specialista sull'erba, con un perentorio 6-4, 6-2 in un'ora e sette minuti di gioco, qualificandosi così al secondo turno dello Slam britannico, il terzo stagionale. La giovane promessa del tennis italiano ha giocato una partita perfetta, senza mai cedere la battuta o concedere palle break alla finalista del Queen’s. Grazie a questo successo nettissimo, Grant continua la sua scalata in classifica, attualmente al 172° posto: lunedì ci sarà il sorpasso su Lucia Bronzetti.

Paolini rimonta Montgomery

Anche Jasmine Paolini avanza al secondo turno di Wimbledon 2026. La tennista azzurra, testa di serie numero 13 e finalista ai Championships nel 2024, rimonta la qualificata Robin Montgomery (n°195 Wta) e conferma il risultato della passata stagione: 0-6, 6-4, 7-5, in due ore e 22 minuti di gioco, il punteggio in favore dell'azzurra. Si ferma il cammino di Montgomery a Wimbledon, dopo le vittorie arrivate nelle qualificazioni con Dolehide, Kalieva e Bassols.

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