LONDRA (Regno Unito) - Dominio totale della diciottenne azzurra Tyra Grant, che a Wimbledon firma l'impresa demolendo la beniamina di casa Katie Boulter, numero 60 del ranking e specialista sull'erba, con un perentorio 6-4, 6-2 in un'ora e sette minuti di gioco, qualificandosi così al secondo turno dello Slam britannico, il terzo stagionale. La giovane promessa del tennis italiano ha giocato una partita perfetta, senza mai cedere la battuta o concedere palle break alla finalista del Queen’s. Grazie a questo successo nettissimo, Grant continua la sua scalata in classifica, attualmente al 172° posto: lunedì ci sarà il sorpasso su Lucia Bronzetti.