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Arnaldi subito eliminato da Wimbledon: Halys vince in rimonta e vola al secondo turno

Il tennista sanremese cede al collega francese col punteggio di 3-6 6-1 7-6 (5) 6-3
1 min

Matteo Arnaldi fuori al primo turno dal singolare maschile di Wimbledon 2026. Il sanremese, testa di serie numero 32 e reduce dalla clamorosa semifinale centrata al Roland Garros, si arrende sull'erba londinese in quattro set di fronte al francese Quentin Halys col punteggio di 3-6 6-1 7-6 (5) 6-3, in due ore e 44 minuti di gioco: al secondo turno il tennista transalpino giocherà contro il vincente del match tra Corentin Moutet e Marcos Giron.

Gli altri azzurri in gara

A breve in campo, in questo primo turno del torneo di Wimbledon, scenderanno Sonego contro Etcheverry, Cobolli contro l'altro argentino Navone e Berrettini che se la vedrà con lo svizzero Wawrinka.

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