Arnaldi subito eliminato da Wimbledon: Halys vince in rimonta e vola al secondo turno

Matteo Arnaldi fuori al primo turno dal singolare maschile di Wimbledon 2026. Il sanremese, testa di serie numero 32 e reduce dalla clamorosa semifinale centrata al Roland Garros, si arrende sull'erba londinese in quattro set di fronte al francese Quentin Halys col punteggio di 3-6 6-1 7-6 (5) 6-3, in due ore e 44 minuti di gioco: al secondo turno il tennista transalpino giocherà contro il vincente del match tra Corentin Moutet e Marcos Giron.