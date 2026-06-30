Sinner-Borges: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale

Lo avevamo lasciato allo stremo delle forze sulla torrida terra del Roland Garros, lo abbiamo ritrovato con una ferita sanguinante sull'erba di Wimbledon. Ma questa volta, Jannik Sinner ha avuto la meglio su tutto: su una bruttissima caduta, su un avversario che per 5 cinque set ha ridotto al minimo il divario in graduatoria, su una vescica che ha macchiato di sangue la scarpa e tenuto in ansia milioni di fan e non solo. Il primo passo verso la difesa del titolo è stato di gran lunga più sofferto e combattuto di quanto ci si potesse aspettare, con Miomir Kecmanovic che ha lasciato il centrale a testa altissima. A contendere al campione in carica l'accesso al terzo turno è ora il ventinovenne portoghese numero 52 Atp Nuno Borges, a sua volta uscito vincitore dall'incontro con il qualificato Tristan Boyer. Il vincitore affronterà uno tra Jenson Brooksby e Ignacio Buse, peruviano classe 2004 che il 23 maggio scorso ha trionfato in finale ad Amburgo battendo l'ex numero 5 al mondo Tommy Paul.