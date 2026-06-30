Berrettini eroico a Wimbledon: rimonta Wawrinka e vince dopo una battaglia di oltre 4 ore! Chi sfiderà Matteo  

C’erano tutti i presupposti per un grande match e così è stato. Matteo Berrettini supera all’esordio il 3 volte campione Slam Stan Wawrinka, che onora il suo ultimo Wimbledon prima del ritiro annunciato a inizio stagione: 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 lo score che racconta di un incontro ad altissimo voltaggio con il secondo tie-break vinto dal Martello per 18-16 e perfino un controbreak subito quando serviva per il set. Al termine dell'incontro, c'è spazio anche per l'addio dello svizzero, che sceso sul campo 1 da wild card ha avuto l'occasione di salutare Londra tra le lacrime e il calorosissimo abbraccio del pubblico e dello stesso Berrettini. "Io non vorrei ritirarmi, ma so che è il momento - ha detto Wawrinka - . La ragione per cui ho continuato a giocare così a lungo è perché questo sport mi ha dato tantissime emozioni. Mi sono spinto al limite, è stata una grande lotta...Matteo è un amico. Non è facile dire addio a qualcosa che ami tanto, sono grato e voglio ringraziare tutti perché ho avuto la possibilità di giocare qui un'ultima volta". Così invece Berrettini: "Stan è una leggenda e oggi l'ha dimostrato: sono andato da lui per dargli l'asciugamano dell'ultima volta qui, è un bel ricordo. Queste partite non possono essere replicate in allenamento: abbiamo giocato più di 4 ore, a me piace giocare al meglio dei cinque set. Quando ho visto il tabellone, ero contento di affrontarlo. Sono contento di stare in campo e voglio ringraziare tutto il mio team. Dopo Parigi abbiamo lavorato ogni giorno e non era scontato. Il torneo non è finito, bisogna pensare alla prossima partita". Il finalista di Wimbledon 2021 avanza così al secondo turno dove affronterà il francese numero 23 Atp Arthur Fils, a sua volta uscito vincitore dal confronto con Rafael Collignon (7-5, 6-1, 6-3).