Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Borges: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale

Il campione in carica torna in campo dopo il sofferto esordio contro Kecmanovic per contendere al portoghese n. 52 Apt l'accesso al secondo turno
3 min
sinnerBorgesWimbledon

Lo avevamo lasciato allo stremo delle forze sulla torrida terra del Roland Garros, lo abbiamo ritrovato con una ferita sanguinante sull'erba di Wimbledon. Ma questa volta, Jannik Sinner ha avuto la meglio su tutto: su una bruttissima caduta, su un avversario che per 5 cinque set ha ridotto al minimo il divario in graduatoria, su una vescica che ha macchiato di sangue la scarpa e tenuto in ansia milioni di fan e non solo. Il primo passo verso la difesa del titolo è stato di gran lunga più sofferto e combattuto di quanto ci si potesse aspettare, con Miomir Kecmanovic che ha lasciato il centrale a testa altissima. A contendere al campione in carica l'accesso al terzo turno è ora il ventinovenne portoghese numero 52 Atp Nuno Borges, a sua volta uscito vincitore dall'incontro con il qualificato Tristan Boyer. Il vincitore affronterà uno tra Jenson Brooksby Ignacio Buse, peruviano classe 2004 che il 23 maggio scorso ha trionfato in finale ad Amburgo battendo l'ex numero 5 al mondo Tommy Paul.

Sinner-Borges: i precedenti

Sinner e Borges si incontreranno per la seconda volta in carriera. Il solo precedente rimanda al secondo turno del 250 di Sofia - torneo in cui nel 2020 l'altoatesino ha conquistato il suo primo Atp in carriera replicando poi il trionfo l'anno successivo - vinto dall'azzurro in 2 set con lo score finale 6-3, 6-4.

Sinner-Borges: dove vederla

L'incontro tra Sinner e Borges è in programma alle ore 14.30 italiane di mercoledì 1 luglio sul campo centrale dell'All England Club: primo incontro in programma nell'ordine di gioco del Centre Court. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201)Sky Sport Tennis (203), e Sky Sport 4K (213) nonché in streaming sulle piattaforme Now tv e Sky Go.

Segui tutto il tennis live sul nostro sito.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS