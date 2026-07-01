Uno Jannik Sinner non ancora al top della condizione approda al terzo turno del torneo di Wimbledon , terza prova stagionale del Grande Slam, sull'erba dell'All England Club. Il tennista azzurro, numero 1 del ranking Atp e campione in carica, dopo aver sofferto cinque set nel primo turno contro il serbo Miomir Kecmanovic, ha superato in tre set il portoghese Nuno Borges , numero 48 del mondo, con il punteggio di 7-6 (4), 7-6 (2), 6-4 in 2 ore e 34 minuti di gioco al secondo match point. Con la 95esima vittoria negli Slam, Sinner diventa l'italiano con più vittorie nella storia dei torneo major in singolare maschile, superando definitivamente Nicola Pietrangeli . Nel prossimo turno l'altoatesino affronterà l'americano Jenson Brooksby , che ha avuto la meglio sul peruviano Ignacio Buse (31) per 6-2, 6-2, 6-3.

Le parole di Sinner

"Oggi sono contento, il secondo set è stato duro. Nei primi due set abbiamo servito entrambi molto bene, non avevo quindi tanto controllo. Due vittorie sono già buone, ora vediamo cosa accadrà. Dobbiamo ancora migliorare qualcosa". Lo ha detto Sinner commentando a caldo la vittoria contro Borges nel secondo turno del torneo di Wimbledon. Dopo aver ringraziato il pubblico "per il vostro incredibile supporto", l'azzurro è tornato sulla sua assenza dai campi dopo il malore accusato al Roland Garros. "La mancanza di partite dopo Parigi mi ha messo sicuramente in difficoltà, ma questo tipo di partite mi stanno aiutando. Soprattuto la prima. Domani ho un altro giorno di riposo, ieri non ho fatto tanto perchè il primo match è stato davvero duro", ha aggiunto. Quindi Sinner si è rivolto agli ospiti speciale nel Royal Box, vale a dire alcuni dei rappresentanti della squadra europea della Ryder Cup di golf, tra cui Rory McIlroy. "Sicuramente Carlos (Alcaraz, ndr) gioca meglio di me, io devo ancora migliorare molto. Ma certo giocare di fronte a loro è stato fantastico. Sappiamo che tanti tennisti amano giocare a golf, sono davvero felice. E poi si svolge sempre sull'erba", ha concluso ridendo.

Jannik vince anche il terzo set e passa il turno

Il campione azzurro conquista anche il terzo parziale e trova la qualificazione per il terzo turno: 7-6 7-6 6-4 il punteggio finale in due ore e 34 minuti di gioco.

Quattro game senza break: 5-3 per Sinner

I due tennisti riescono a tenere il servizio per quatto giochi di fila. Jannik ancora avanti.

L'azzurro difende il break: avanti 3-1

Jannik vince il quarto game del terzo set, grazie anche a due ace decisivi dopo essere andato 0-30, e allunga sul 3-1.

Altro break: Jannik ancora avanti

Game bellissimo. Sinner, dopo due punti persi a rete, ne fa quattro di fila e si prende il game: 2-1 per l'azzurro.

Contro break di Borges: 1-1 al terzo

Risposta immediata del portoghese, che riesce a pareggiare subito i conti rubando la battuta all'azzurro (protagonista di due doppi falli).

Break di Sinner

Jannik prende subito il servizio, ai vantaggi, a Borges nel primo game del terzo set.

Jannik firma il 2-0

Si parte subito con due break che non alterano l'equilibrio, fino al sesto e al settimo scambio, in cui Sinner strappa il servizio a Borges e vola sul 5-2, prima del proprio doppio round al servizo con cui chiude la contesa: Jannik avanti 2 set a 0.

Si va al tie-break

Per la terza volta di fila Sinner vince il proprio game in battuta non concedendo punti all'avversario. Nel successivo, in modo del tutto analogo, Borges conquista il 6-6 che prolunga il set al tie-break.

Capolavoro di Sinner

La zampata.. al momento del bisogno: Sinner accorcia rapidamente sul 5-4 lasciando Borges a 0, poi gli strappa il servizio ai vantaggi, riportando il set in assoluta parità (5-5).

Il portoghese ipoteca il 2° set

Sinner domina il proprio round in battuta, poi sogna il break volando sullo 0-30, prima di arrendersi a 4 punti consecutivi di Borges: 5-3 e set a un passo.

Sinner rincorre

Sinner accorcia, Borges riallunga e si avvicina al traguardo: il portoghese conduce 4-2.

Borges non sbaglia

Game perfetto dell'esperto portoghese, che lascia Sinner a 0 e firma il +2 nel 2° set.

Si complica il match

Borges tiene il proprio servizio e pareggia il computo dei game, poi lo 'strappa' all'azzurro e si porta avanti: ora serve per il 3-1.

Azzurro avanti anche nel 2°

Jannik rischia un po', concedendo tre punti all'avversario: il primo game del nuovo set è comunque appannaggio dell'azzurro, che lo chiude rapidamente ai vantaggi.

Sinner vince il primo set

Jannik si prende il primo parziale al tie break (7-4) dopo 45 minuti di gioco.

6-6 al primo set: si va al tie break

Il primo parziale si decide al tie break.

Borges non concede punti al servizio

Prima Sinner vince il game lasciando Borges a 15 poi il portoghese tiene la battuta senza concedere neanche un punto all'italiano e va in vantaggio 5-4.

Si continua senza break

Entrambi i tennisti stanno continuando a battere molto bene e difendere il servizio senza problemi: 4-3 per Borges.

Jannik e Borges perfetti alla battuta

L'azzurro, con tre ace, tiene la battuta lasciando l'avversario a 0. Anche il portoghese, però, si prende il game al servizio senza concedere punti a Jannik e resta avanti 3-2.

Botta e risposta senza break

Prima Sinner e poi Borges (nonostante il primo doppio fallo della sfida) difendono la battuta: 2-1 per il portoghese.

Il portoghese vince il primo gioco

Borges annulla ben tre palle break di Sinner e tiene il servizio: 1-0.

Borges al servizio nel primo game

Inizia il portoghese alla battuta.

Giocatori in campo per il riscaldamento

I due tennisti sono entrati in campo. A breve l'inizio del match.

Sinner-Borges: i precedenti

Sinner e Borges si incontreranno per la seconda volta in carriera. Il solo precedente rimanda al secondo turno del 250 di Sofia - torneo in cui nel 2020 l'altoatesino ha conquistato il suo primo Atp in carriera replicando poi il trionfo l'anno successivo - vinto dall'azzurro in 2 set con lo score finale 6-3, 6-4.

Sinner-Borges: dove vederla

L'incontro tra Sinner e Borges è in programma alle ore 14.30 italiane di mercoledì 1 luglio sul campo centrale dell'All England Club: primo incontro in programma nell'ordine di gioco del Centre Court. Sarà possibile assistere all'evento in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), e Sky Sport 4K (213) nonché in streaming sulle piattaforme Now tv e Sky Go.

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