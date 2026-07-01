Cobolli travolge Navone dopo un avvio shock: chi sfiderà al 2° turno di Wimbledon

LONDRA (Regno Unito di Gran Bretagna) - Flavio Cobolli accede al secondo turno di Wimbledon . Il tennista romano, numero dieci del ranking Atp e testa di serie numero nove del torneo, supera Mariano Navone in quattro set con il punteggio di 1-6, 7-6(5), 6-3, 7-6(8), dopo tre ore e 27 minuti di gioco. La partita era cominciata ieri sul campo 2 dell'All England Club, ma è stata sospesa per oscurità dopo il terzo set e si è conclusa oggi. Al secondo turno, Cobolli affronterà l'australiano James Duckworth , che al primo turno si è imposto sull'olandese Griekspoor.

Le parole di Cobolli

"È solo il mio secondo match della stagione su erba? Per questo non mi sono sentito benissimo oggi e il mio tennis non è stato dei migliori. Arrivare da una finale Slam non è facile, anche perché non mi aspettavo di arrivarci (al Roland Garros, ndr). Credo di aver fatto molto bene dopo aver perso il primo set e aver subito il break nel secondo". Queste le prime parole di Flavio Cobolli dopo la vittoria con Mariano Navone al primo turno di Wimbledon. "Forse sono entrato in campo un po' nervoso, ma con l'esperienza acquisita oggi posso puntare a giocare meglio la prossima partita - ha aggiunto -. Ho giocato contro un avversario incredibile. Sono felice di come ho affrontato i momenti di difficoltà. Non è stato semplice tornare in campo il giorno dopo. Non vedo l'ora di affrontare il prossimo incontro", ha concluso Cobolli.

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