"Colpisco tutto ma non la palla", Sinner sincero: "Non sono bravo come…"

"Oggi sono contento, il secondo set è stato duro. Nei primi due set abbiamo servito entrambi molto bene, non avevo quindi tanto controllo. Due vittorie sono già buone, ora vediamo cosa accadrà. Dobbiamo ancora migliorare qualcosa". Così Jannik Sinner ha commentato a caldo il successo contro Nuno Borges nel secondo turno del torneo di Wimbledon. Dopo aver ringraziato il pubblico "per l'incredibile supporto", l'azzurro è tornato sulla sua assenza dai campi dopo il malore accusato al Roland Garros. "La mancanza di partite dopo Parigi mi ha messo sicuramente in difficoltà, ma questo tipo di partite mi stanno aiutando. Soprattuto la prima. Domani ho un altro giorno di riposo, ieri non ho fatto tanto perchè il primo match è stato davvero duro", ha aggiunto.