Sinner vince ma spaventa: "Può ricapitarmi in qualsiasi momento, non si risolve così"

"Oggi sono contento, il secondo set è stato duro. Nei primi due set abbiamo servito entrambi molto bene, non avevo quindi tanto controllo. Due vittorie sono già buone, ora vediamo cosa accadrà. Dobbiamo ancora migliorare qualcosa". Così Jannik Sinner ha commentato a caldo il successo contro Nuno Borges nel secondo turno del torneo di Wimbledon. Dopo aver ringraziato il pubblico "per l'incredibile supporto", l'azzurro è tornato sulla sua assenza dai campi dopo il malore accusato al Roland Garros. "La mancanza di partite dopo Parigi mi ha messo sicuramente in difficoltà, ma questo tipo di partite mi stanno aiutando. Soprattuto la prima. Domani ho un altro giorno di riposo, ieri non ho fatto tanto perchè il primo match è stato davvero duro", ha aggiunto.
Jannik su Parigi: "Potrebbe succedere di nuovo..."
"Abbiamo capito cosa è successo a Parigi. Potrebbe succedere di nuovo, perché non c'è una soluzione 'così', è una cosa più ampia. Stiamo facendo le cose al meglio affinché non riaccada. Se poi dovesse venire di nuovo fuori avremo capito che la strada presa non è quella giusta. Vedremo". Così Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria con Nuno Borges al secondo turno di Wimbledon. "Serviva una concentrazione alta, perché se vai sotto di un break è difficile recuperare. La prima partita era diversa, c'erano più scambi, c'erano più errori. Oggi sentivo di essere meglio nello scambio. So anche io che non è la miglior partita, ma era importante usare meno energie possibile e sono riuscito a farlo". Poi su Jenson Broosky, avversario del prossimo turno, contro il quale ha vinto nell'unico precedente datato 2021: "Sono cinque anni che non giochiamo contro, siamo entrambi giocatori diversi. Vedremo come andrà. Sarà un match diverso da quello di oggi", ha concluso Sinner.
Sinner e la battuta sul golf
Quindi Sinner si è rivolto agli ospiti speciali nel Royal Box, vale a dire alcuni dei rappresentanti della squadra europea della Ryder Cup di golf, tra cui Rory McIlroy. "Com'è giocare di fronte ai campioni della Ryder? Non sono bravo quanto Carlos Alcaraz a golf, io colpisco tutto tranne che la palla. Giocare di fronte a questi campioni è stato fantastico, alcuni tennisti lo prendono molto seriamente, io devo ancora migliorare molto. Sappiamo che tanti tennisti amano giocare a golf, sono davvero felice. E poi si svolge sempre sull'erba", ha concluso ridendo.
Sinner sull'ondata di caldo
"Come hai detto tu però è la seconda settimana.... C'è ancora tanta strada da fare, vedremo poi".
Come sta Sinner
"Sicuramente, dopo una caduta come quella, il giorno dopo non ti svegli nelle condizioni migliori. Però abbiamo recuperato molto bene. Oggi in campo mi sentivo bene. Nessun problema. Anche il piede stava molto bene. Quindi sì, va tutto bene. Grazie".
Sinner e cosa vuole migliorare
"Vorrei cercare di andare un po' più spesso a rete. Cercare di essere un po' più aggressivo. Credo anche di poter migliorare i movimenti sull'erba. E poi, ancora una volta, la risposta al servizio, soprattutto sulle seconde di servizio: cercare di essere un po' più aggressivo. Poi vedremo come andrà. Penso di poter fare leggermente meglio in tutti i colpi. Ma, ripeto, oggi la mia prestazione mi è piaciuta più di quella del primo turno".
Le parole sul prossimo avversario Brooksby
"Sì, è passato tanto tempo. Molto tempo. Ho visto una parte della sua partita oggi, prima della mia. Ha giocato davvero molto bene. Sarà una partita molto diversa rispetto a quella di oggi. Non vedo l'ora di giocarla. Sarà sicuramente una sfida molto difficile e la aspetto con piacere. È quasi come affrontare un giocatore nuovo, perché sono passati più o meno cinque anni dall'ultima volta che ci siamo sfidati. Lui è migliorato tantissimo. Anche io sono un giocatore diverso rispetto a cinque anni fa. Poi vedremo come andrà. Ma sono contento di affrontarlo".
Cosa preferisce Sinner
"Non lo so. Sicuramente, per la prima partita sull'erba, affrontare un esordio complicato e riuscire comunque a superarlo è stato positivo, era importante. Oggi ho gestito molto bene i primi due set nei momenti delicati. So di poter giocare ancora un po' meglio in certi frangenti. Spero di crescere partita dopo partita. Poi vedremo".
"Oggi sono contento, il secondo set è stato duro. Nei primi due set abbiamo servito entrambi molto bene, non avevo quindi tanto controllo. Due vittorie sono già buone, ora vediamo cosa accadrà. Dobbiamo ancora migliorare qualcosa". Così Jannik Sinner ha commentato a caldo il successo contro Nuno Borges nel secondo turno del torneo di Wimbledon. Dopo aver ringraziato il pubblico "per l'incredibile supporto", l'azzurro è tornato sulla sua assenza dai campi dopo il malore accusato al Roland Garros. "La mancanza di partite dopo Parigi mi ha messo sicuramente in difficoltà, ma questo tipo di partite mi stanno aiutando. Soprattuto la prima. Domani ho un altro giorno di riposo, ieri non ho fatto tanto perchè il primo match è stato davvero duro", ha aggiunto.
Jannik su Parigi: "Potrebbe succedere di nuovo..."
"Abbiamo capito cosa è successo a Parigi. Potrebbe succedere di nuovo, perché non c'è una soluzione 'così', è una cosa più ampia. Stiamo facendo le cose al meglio affinché non riaccada. Se poi dovesse venire di nuovo fuori avremo capito che la strada presa non è quella giusta. Vedremo". Così Jannik Sinner in conferenza stampa dopo la vittoria con Nuno Borges al secondo turno di Wimbledon. "Serviva una concentrazione alta, perché se vai sotto di un break è difficile recuperare. La prima partita era diversa, c'erano più scambi, c'erano più errori. Oggi sentivo di essere meglio nello scambio. So anche io che non è la miglior partita, ma era importante usare meno energie possibile e sono riuscito a farlo". Poi su Jenson Broosky, avversario del prossimo turno, contro il quale ha vinto nell'unico precedente datato 2021: "Sono cinque anni che non giochiamo contro, siamo entrambi giocatori diversi. Vedremo come andrà. Sarà un match diverso da quello di oggi", ha concluso Sinner.