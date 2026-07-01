Sinner vince ma spaventa: "Può ricapitarmi in qualsiasi momento, non si risolve così"

Le parole sul prossimo avversario Brooksby

"Sì, è passato tanto tempo. Molto tempo. Ho visto una parte della sua partita oggi, prima della mia. Ha giocato davvero molto bene. Sarà una partita molto diversa rispetto a quella di oggi. Non vedo l'ora di giocarla. Sarà sicuramente una sfida molto difficile e la aspetto con piacere. È quasi come affrontare un giocatore nuovo, perché sono passati più o meno cinque anni dall'ultima volta che ci siamo sfidati. Lui è migliorato tantissimo. Anche io sono un giocatore diverso rispetto a cinque anni fa. Poi vedremo come andrà. Ma sono contento di affrontarlo".

Cosa preferisce Sinner

"Non lo so. Sicuramente, per la prima partita sull'erba, affrontare un esordio complicato e riuscire comunque a superarlo è stato positivo, era importante. Oggi ho gestito molto bene i primi due set nei momenti delicati. So di poter giocare ancora un po' meglio in certi frangenti. Spero di crescere partita dopo partita. Poi vedremo".