Tyra Grant eliminata a Wimbledon: Bouzkova vince in due set e si qualifica al terzo turno

Si interrompe al secondo turno il cammino di Tyra Grant. L'azzurra numero 138 Wta, si arrende alla ceca numero 22 al mondo Marie Bouzkova per 5-7, 3-6. Uno score che segue il primo successo nel main draw di uno Slam e che pone fine all'avventura della giovane promessa classe 2008, che aveva centrato il tabellone grazie ai successi su Taylah Preston (6-1, 2-6, 6-4), Joanna Garland (6-4, 6-4) e Harmony Tan (6-4, 7-6), a quali è seguito l'esordio vincente sull'ex numero 23 al mondo - che in carriera 4 Wta - Katie Boulter (6-4, 6-2).