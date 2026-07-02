Tyra Grant eliminata a Wimbledon: Bouzkova vince in due set e si qualifica al terzo turno

Si interrompe al secondo turno il cammino di Tyra Grant. L'azzurra numero 138 Wta, si arrende alla ceca numero 22 al mondo Marie Bouzkova per 5-7, 3-6. Uno score che segue il primo successo nel main draw di uno Slam e che pone fine all'avventura della giovane promessa classe 2008, che aveva centrato il tabellone grazie ai successi su Taylah Preston (6-1, 2-6, 6-4), Joanna Garland (6-4, 6-4) e Harmony Tan (6-4, 7-6), a quali è seguito l'esordio vincente sull'ex numero 23 al mondo - che in carriera 4 Wta - Katie Boulter (6-4, 6-2).
Attesa per Paolini
Attesa a Wimbledon anche la numero 1 d'Italia e 18 al mondo Jasmine Paolini, che dopo la rimonta su Robin Montgomery (0-6, 6-4, 7-5) contenderà a Viktorija Golubic l'accesso al terzo turno: ultimo incontro sul campo 2. Le due si ritrovano per la quinta volta in carriera, con un bilancio dei precedenti che riporta un solo successo per la campionessa azzurra. Questi tutti gli incontri disputati:
- Varsavia 2022, Paolini b. Golubic 1-6, 6-2, 6-2
- Indian Wells 2022, Golubic b. Paolini 7-5, 1-6, 7-6
- Saint-Malo 2021, Golubic b. Paolini 6-1, 6-3
- Barnstaple 2014, Golubic b. Paolini 6-2, 6-2
Avanti Samsonova, Navarro e Snihur
Quanto agli altri incontri di giornata, avanzano nel tabellone femminile Emma Navarro e Darija Snihur, che eliminano rispettivamente Oksana Selechmet'eva (4-6, 6-4, 6-1) e Leolia Jeanjean (6-4, 6-3). Così anche Ljudmila Samsonova, che ha la meglio su Diana Shnaider (6-4, 4-6, 6-2).