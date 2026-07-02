Sonego, Diallo ko a Wimbledon dopo quattro ore e mezza: ecco chi affronta al prossimo turno

Prosegue nel migliore dei modi l'avventura di Lorenzo Sonego a Wimbledon. Il tennista azzurro, dopo aver messo ko l'argentino Etcheverry al primo turno, è riuscito a portare a casa un importante successo anche al secondo turno dello Slam londinese, in un match tutt'altro che semplice. Il numero 69 del ranking ATP ha infatti affrontato il canadese Gabriel Diallo - numero 88 al mondo - nell'incontro durato circa quattro ore e mezza. Un testa a testa serratissimo tra i due, conclusosi a favore di Sonego col punteggio di tre set a due. Il primo set ha visto trionfare il tennista azzurro per 7-6 (7-4) al tie-break, ma la risposta di Diallo non si è fatta attendere, con il canadese che ha subito riportato il match in parità. Il terzo set ha seguito lo stesso copione del primo, con l'azzurro portatosi nuovamente avanti prima di subire nuovamente la rimonta dell'avversario al quarto set. Nel finale Sonego ha piazzato la giocata decisiva, concludendo la gara con un secco 6-2 senza lasciare scampo a Diallo.