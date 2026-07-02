Sonego, Diallo ko a Wimbledon dopo quattro ore e mezza: ecco chi affronta al prossimo turno

Prosegue nel migliore dei modi l'avventura di Lorenzo Sonego a Wimbledon. Il tennista azzurro, dopo aver messo ko l'argentino Etcheverry al primo turno, è riuscito a portare a casa un importante successo anche al secondo turno dello Slam londinese, in un match tutt'altro che semplice. Il numero 69 del ranking ATP ha infatti affrontato il canadese Gabriel Diallo - numero 88 al mondo - nell'incontro durato circa quattro ore e mezza. Un testa a testa serratissimo tra i due, conclusosi a favore di Sonego col punteggio di tre set a due. Il primo set ha visto trionfare il tennista azzurro per 7-6 (7-4) al tie-break, ma la risposta di Diallo non si è fatta attendere, con il canadese che ha subito riportato il match in parità. Il terzo set ha seguito lo stesso copione del primo, con l'azzurro portatosi nuovamente avanti prima di subire nuovamente la rimonta dell'avversario al quarto set. Nel finale Sonego ha piazzato la giocata decisiva, concludendo la gara con un secco 6-2 senza lasciare scampo a Diallo.
Sonego avanza a Wimbledon: ecco chi affronta
Lorenzo Sonego avanza ai sedicesimi di finale a Wimbledon, in cui affronterà lo statunitense Taylor Fritz, numero 7 del mondo e sesta forza del seeding, il quale ha sconfitto il connazionale Patrick Kypson col punteggio di 6-2 6-2 7-5. Un match tutt'altro che semplice per l'azzurro, il quale dovrà tentare il tutto per tutto per approdare agli ottavi di finale allo Slam di Londra. Impegnati quest'oggi anche Matteo Berrettini nel match contro il francese Arthur Fils e l'altro azzurro Flavio Cobolli - numero 10 del ranking ATP -, in campo contro l'australiano James Duckworth.