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Berrettini al terzo turno di Wimbledon! Fils ko in quattro set, ecco chi sfida

Il tennista romano prosegue la sua avventura ai Championship piegando il francese dopo quasi tre ore di gioco
2 min
BerrettiniWimbledon
LONDRA (Inghilterra) - Dopo l'esordio vincente con Stan Wawrinka, Matteo Berrettini prosegue il suo cammino a Wimbledon aggiudicandosi una preziosa vittoria in quattro set contro il numero 24 del mondo Arthur Fils. Per il tennista romano un successo in 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 che vale l'accesso al terzo turno dove affronterà il vincitore del match tra Jakub Mensik e Grigor Dimitrov. I problemi fisici accusati al Roland Garros sembrano superati da The Hammer che, nonostante il sorteggio non facile nel tabellone, spera di continuare ancora la sua avventura all'All England Club.

La partita

L'azzurro parte lentamente, ma poi inizia a carburare e chiude il primo parziale sul 6-4 trovando il break decisivo nel settimo gioco. Il secondo set segue quasi lo stesso spartito del primo, Matteo scippa il servizio avanzando sul 6-5, salva la palla del contro-break e con due prime decise mette al muro Fils, chiudendola sul 7-5 e portandosi sul 2-0. Il francese reagisce nella terza frazione con il 6-3 che lo tiene aggrappato alla partita, ma nel quarto The Hammer chiude. Allunga con il break nel quarto game e, dopo aver sciupato due match point, porta a casa il pass per il terzo turno in 6-3 dopo due ore e 50 minuti di gioco. "Sono felicissimo. E' stato speciale tornare a giocare e vincere sul Campo Centrale: è passato un po' di tempo dall'ultima volta che avevo giocato qui. Penso di aver fatto una partita di alto livello: sapevo che per vincere avrei dovuto giocare il mio miglior tennis. Ho ritrovato energia nel quarto set e sono riuscito a essere aggressivo. E' un privilegio per me giocare qui". Così l'azzurro, nell'intervista in campo, dopo il successo su Arthur Fils.


 

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