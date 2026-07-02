Berrettini al terzo turno di Wimbledon! Fils ko in quattro set, ecco chi sfida

La partita
L'azzurro parte lentamente, ma poi inizia a carburare e chiude il primo parziale sul 6-4 trovando il break decisivo nel settimo gioco. Il secondo set segue quasi lo stesso spartito del primo, Matteo scippa il servizio avanzando sul 6-5, salva la palla del contro-break e con due prime decise mette al muro Fils, chiudendola sul 7-5 e portandosi sul 2-0. Il francese reagisce nella terza frazione con il 6-3 che lo tiene aggrappato alla partita, ma nel quarto The Hammer chiude. Allunga con il break nel quarto game e, dopo aver sciupato due match point, porta a casa il pass per il terzo turno in 6-3 dopo due ore e 50 minuti di gioco. "Sono felicissimo. E' stato speciale tornare a giocare e vincere sul Campo Centrale: è passato un po' di tempo dall'ultima volta che avevo giocato qui. Penso di aver fatto una partita di alto livello: sapevo che per vincere avrei dovuto giocare il mio miglior tennis. Ho ritrovato energia nel quarto set e sono riuscito a essere aggressivo. E' un privilegio per me giocare qui". Così l'azzurro, nell'intervista in campo, dopo il successo su Arthur Fils.