Cobolli inarrestabile: è al terzo turno di Wimbledon. Battuto in quatto set Duckworth

LONDRA (INGHILTERRA) - Sono quattro gli italiani al terzo turno di Wimbledon 2026. Dopo Sinner , Sonego e Berrettini , anche Flavio Cobolli avanza sull'erba dell'All England Club. Il tennista romano doma James Duckworth in quattro set , con il punteggio di 7-6 (4) 3-6 7-6 (3) 6-1 , in tre ore di gioco . Finalista al Roland Garros, dove si è arreso di fronte ad Alexander Zverev, l'azzurro dovrà ora difendere i quarti di finale centrati nella passata stagione.

Wimbledon, il prossimo avversario di Flavio Cobolli

Superiore a livello fisico e mentale, l'italiano al terzo turno affronterà il russo, testa di serie numero 19 del tabellone, Karen Khachanov, vincitore contro il tedesco Yannick Hanfmann per 6-3 6-4 6-4. Un solo precedente tra i due, nel 2024 al Masters 1000 di Madrid, quando il russo ebbe la meglio in due set con il punteggio di 7-5 6-4.

Le parole di Cobolli

"Sono molto felice di essere al terzo turno. È stata una partita dura fisicamente e credo di aver giocato un match molto buono. Affrontare sull'erba Duckworth non è facile: ho dovuto lottare per vincerla. Oggi c'era anche vento e giocare in queste condizioni non è semplice", le parole di Flavio Cobolli nell'intervista in campo.