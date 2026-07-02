Paolini lotta e avanza a Wimbledon: Golubic ko in due set, chi affronta al terzo turno

LONDRA (Inghilterra) - Jasmine Paolini si assicura il pass per il terzo turno di Wimbledon superando in due set la svizzera Viktorija Golubic. Per la tennista toscana è il secondo successo ai Championships dopo l'esordio in rimonta contro Montgomery. Questa volta nessun set perso, ma pur sempre una dura battaglia chiusa in 7-6, 6-4 dopo un'ora e 40 minuti di gioco. Per Paolini ci sarà la sfida con la greca Maria Sakkari nel prossimo appuntamento che mette in palio l'accesso agli ottavi di finale.