Paolini lotta e avanza a Wimbledon: Golubic ko in due set, chi affronta al terzo turno

LONDRA (Inghilterra) - Jasmine Paolini si assicura il pass per il terzo turno di Wimbledon superando in due set la svizzera Viktorija Golubic. Per la tennista toscana è il secondo successo ai Championships dopo l'esordio in rimonta contro Montgomery. Questa volta nessun set perso, ma pur sempre una dura battaglia chiusa in 7-6, 6-4 dopo un'ora e 40 minuti di gioco. Per Paolini ci sarà la sfida con la greca Maria Sakkari nel prossimo appuntamento che mette in palio l'accesso agli ottavi di finale.
La vittoria di Paolini
Un primo set a colpi di servizi rubati, tre a testa, che si prolunga fino al tie-break dove l'azzurra sale in cattedra: con un netto 7-0 va in cassaforte la prima frazione. Nel secondo Jas parte bene piazzando subito il break, viene nuovamente raggiunta, ma nel settimo game scappa nuovamente e riesce a chiudere, al secondo match point, in 6-4. Prosegue dunque la sua avventura Paolini che resta l'unica azzurra nel tabellone femminile dopo le eliminazioni di Cocciaretto e Grant.