Sinner-Brooksby: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale

WIMBLEDON (Londra) - Torna in campo all’All England Club il numero 1 del ranking ATP Jannik Sinner . Dopo le vittorie nei primi due turni rispettivamente contro Kecmanovic - in rimonta col punteggio di tre set a due - e la netta vittoria contro il portoghese Borges per tre set a zero, sarà il turno adesso dello statunitense Jenson Brooksby , attualmente all’81° posto della classifica mondiale. Lo statunitense ha vinto ovviamente gli ultimi due incontri prima di approdare ai sedicesimi di finale, nei quali affronterà Jannik Sinner. Il vincitore staccherà il pass per la qualificazione al prossimo turno, ovvero gli ottavi di finale a Wimbledon. Colui che riuscirà a conquistare il successo nella giornata odierna, se la vedrà con il vincitore dell'incontro tra la rivelazione spagnola Jodar ed il giapponese Mochizuki .

Sinner-Brooksby: diretta tv e streaming

Il delicato incontro che vedrà protagonisti Jannik e Brooksby e che andrà in scena sul No.1 Court, è previsto non prima delle 15:30 italiane. Sarà possibile assistere al match in diretta da Sky Sport e sulle applicazioni di streaming SkyGo e NOWTv.

Sinner-Brooksby: i precedenti

Sinner se la vedrà per la seconda volta in carriera contro il tennista stunitense, dopo averlo affrontato soltanto una volta lungo il tragitto che l’ha portato a diventare il numero uno al mondo.

Di seguito il match in cui si sono affrontati i due:

• 2021 – Washington, semifinali: Jannik Sinner b. Jenson Brooksby 2-0 (7-62, 6-1).

SINNER-BROOKSBY: LE QUOTE