Jannik Sinner atterra agli ottavi di Wimbledon. Il campione in carica compie un ulteriore passo verso la difesa del titolo, superando in 3 set il numero 73 Atp Jenson Brooksby con lo score 6-4, 6-3, 6-4. Un punteggio che segue il successo su Nuno Borges (7-6, 7-6, 6-4) e prima ancora il complicato esordio contro Miomir Kecmanovic (4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3). A contendere al numero 1 al mondo l’accesso ai quarti di finale sarà il qualificato numero 135 Atp Shintaro Mochizuki (campione juniores a Wimbledon 2019) che sul campo 7 ha ribaltato il primo set di Rafael Jodar , imponendosi per 1-6, 7-6, 6-4, 6-4: nessun precedente tra Sinner e Mochizuki.

Sinner: "Devo ancora migliorare"

Queste le parole di Sinner al termine dell'incontro: "Sono contento della vittoria, cerco di migliorare ogni giorno. Ho fatto piccoli passi in avanti, anche se ci sono alcune situazioni da gestire meglio. L'avversario era difficile, ci eravamo affrontati tanto tempo fa e ora siamo giocatori diversi. Ho esultato così perché ne avevo bisogno, è stato difficile perché non avevo sfruttato due match-point, ero un break sopra. Grazie al pubblico per avermi sostenuto. Non ho mai giocato con Mochizuki, chiunque arriva agli ottavi qui lo merita. Sull'erba tutto è imprevedibile, è difficile salvarsi se hai una giornata storta. Cercherò di recuperare e dare il meglio".

Finisce qui! Sinner vola agli ottavi

Il campione in carica trova il controbreak che risolve un incontro che rischiava di complicarsi oltre ogni pronostico e continua la marcia verso la difesa del titolo: 6-4, 6-3, 6-4 lo score che elimina Brooksby.

Break Brooksby!

Ha ancora qualcosa da dire Brooksby, che frena Sinner a un turno di battuta dal match aggiudicandosi un grande scambio che vale il break ai danni dell'azzurro: 6-4, 6-3, 5-4 lo score con lo statunitense che serve ora per riaprire il match!

Sinner, altro break: ora serve per il match

Jannik ad un passo dalla vittoria in tre set. Vince il game sulla battuta di Brooksby e ora può chiudere l'incontro al servizio.

I due tennisti impeccabili al servizio

Jannik (due volte) e Jenson si impongono alla battuta senza problemi: risultato sul 3-2 per l'azzurro al terzo set.

Risposta immediata di Sinner: controbreak e 1-1

Jannik pareggia subito i conti. Replica da campione.

Break di Brooksby a inizio terzo set

L'americano riesce a vincere il game d'apertura del terzo parziale sulla battuta di Sinner.

Sinner vince il secondo set 6-3

L'italiano conquista un altro break e chiude il secondo parziale con il punteggio di 6-3 in 49 minuti di gioco.

Break di Jannik: avanti 4-3

Al settimo game del secondo set, l'azzurro ruba il servizio all'americano lasciandolo a 0. Sinner è in vantaggio 4-3.

Sinner annulla due palle break

Brooksby vince il game alla battuta e poi mette in difficoltà Jannik al servizio. L'azzurro va sotto 15-40 ma riesce a conquistare il gioco: 2-2 al secondo set.

Inizio secondo set in equilibrio

Il secondo parziale comincia senza break: Brooksby e Sinner tengono il servizio, 1-1.

A Sinner il primo set: 6-4 per l'azzurro

L'altoatesino conquista il primo parziale con il risultato di 6-4 in 37 minuti di gioco.

Jannik difende il break e allunga sul 5-3

Il campione azzurro va sotto 0-30 ma poi rimonta, fa quattro punti di fila e conquista il gioco, allungando sul 5-3.

Guizzo Sinner, c'è il break: è avanti 4-3

Jannik prima difende il servizio e poi ruba la battuta all'avversario, rilbaltando il risultato e portandosi sul 4-3 nel primo set.

Altri tre game senza break

I due tennisti continuano ad imporsi al servizio. Il quinto gioco, però, è stato molto equilibrato e in bilico, con lo statunitense che è riuscito a prendere il game ai vantaggi e ad andare sul 3-2.

I due tengono la battuta: 1-1

Prima l'americano e poi Sinner, entrambi difendono il servizio senza problemi nei primi due game dell'incontro: 1-1.

Partita iniziata: Brooksby al servizio

Cominciato il match tra i due. Primo game con l'americano alla battuta.

Giocatori in campo

I due tennisti sono scesi in campo per il riscaldamento. A breve l'inizio del match.

Sinner-Brooksby: diretta tv e streaming

Il delicato incontro che vedrà protagonisti Jannik e Brooksby e che andrà in scena sul No.1 Court, è previsto non prima delle 15:30 italiane. Sarà possibile assistere al match in diretta da Sky Sport e sulle applicazioni di streaming SkyGo e NOWTv.

Sinner-Brooksby: i precedenti

Sinner se la vedrà per la seconda volta in carriera contro il tennista stunitense, dopo averlo affrontato soltanto una volta lungo il tragitto che l’ha portato a diventare il numero uno al mondo.

Di seguito il match in cui si sono affrontati i due:

• 2021 – Washington, semifinali: Jannik Sinner b. Jenson Brooksby 2-0 (7-62, 6-1).

SINNER-BROOKSBY: LE QUOTE