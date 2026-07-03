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Errani-Paolini, niente doppio a Wimbledon: forfait a sorpresa prima dell'esordio

La coppia azzurra si è cancellata dal tabellone. Avrebbe dovuto esordire contro Kozyreva e Shymanovich
1 min
ErraniPaoliniWimbledon
Errani-Paolini, niente doppio a Wimbledon: forfait a sorpresa prima dell'esordio© EPA

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono cancellate dal tabellone di doppio a Wimbledon. Al primo turno la coppia azzurra, che a Wimbledon in doppio non è andata oltre il terzo turno, raggiunto nel 2024, avrebbe dovuto debuttare contro Marija Kozyreva e Iryna Shymanovich, che quest'anno hanno vinto il titolo al Wta 125 di Antalya e la scorsa settimana sono arrivate in semifinale a Nottingham.

Ultima finale a Indian Wells

Al secondo turno giocheranno contro le francesi Elsa Jacquemot/Diane Parry o la coppia formata dalla ceca Linda Noskova e dalla slovacca Rebecca Sramkova. Errani e Paolini hanno vinto insieme nove trofei, tra cui l’oro olimpico a Parigi 2024, su 13 finali giocate, l'ultima a Indian Wells, che rimane l'unica in stagione.

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