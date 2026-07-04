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Bolelli e Vavassori show a Wimbledon: De Jong e Royer ko! Simone e Andrea agli ottavi sfideranno...

Il duo azzurro conquista un'altra vittoria allo Slam di Londra e lo fa per due set a zero: staccato il pass per il turno successivo
2 min
WimbledonBolelli/Vavassori

Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano agli ottavi di finale del doppio maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il bolognese e il piemontese, quarti favoriti del tabellone, hanno sconfitto al secondo turno per 6-1, 6-4 l'olandese Jesper De Jong e il francese Valentin Royer. Adesso Bolelli e Vavassori per un posto nei quarti di finale affronteranno, per la prima volta, una coppia di ex numeri 1 del mondo di doppio, ovvero lo statunitense Austin Krajicek e il croato Nikola Mektic, teste di serie numero 14 del tabellone. E' la prima volta che i due azzurri raggiungono, come coppia, gli ottavi di finale nel Major britannico.

Bolelli-Vavassori, Royer-De Jong ko: adesso tocca...

Dura soltanto un'ora il match tra il duo azzurro e la coppia composta dal francese Royer e l'olandese De Jong. Bolelli e Vavassori chiudono la pratica in due set sulla falsariga del primo incontro disputato a Wimbledon. Al primo turno infatti i due azzurri hanno messo ko la coppia britannica composta da Ben Jones e Joshua Paris sempre col punteggio di due set a zero - 6-4 6-3 - al termine di un'ora esatta di gioco. Due match in cui Bolelli e Vavassori non hanno concesso nemmeno un set ai propri avversari, ma adesso la strada inizia a farsi leggermente più ripida, con l'incontro degli ottavi in cui affronteranno l'ex coppia di numeri 1 al mondo Krajicek-Mektic.

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