Bolelli e Vavassori show a Wimbledon: De Jong e Royer ko! Simone e Andrea agli ottavi sfideranno...

Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano agli ottavi di finale del doppio maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il bolognese e il piemontese, quarti favoriti del tabellone, hanno sconfitto al secondo turno per 6-1, 6-4 l'olandese Jesper De Jong e il francese Valentin Royer. Adesso Bolelli e Vavassori per un posto nei quarti di finale affronteranno, per la prima volta, una coppia di ex numeri 1 del mondo di doppio, ovvero lo statunitense Austin Krajicek e il croato Nikola Mektic, teste di serie numero 14 del tabellone. E' la prima volta che i due azzurri raggiungono, come coppia, gli ottavi di finale nel Major britannico.