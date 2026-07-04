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Paolini, show di Jasmine a Wimbledon: travolta la Sakkari, è agli ottavi. Rybakina fuori con Mertens

L'azzurra travolge la greca con il punteggio di 6-1, 6-2 e si giocherà un posto nei quarti con Eala, che ha battuto la campionessa in carica Swiatek. Out anche la kazaka numero due del ranking
2 min
PaoliniSakkariWimbledon

LONDRA (Regno Unito di Gran Bretagna) - Jasmine Paolini accede agli ottavi di finale di Wimbledon. La tennista toscana, testa di serie numero 13 del tabellone di singolare femminile dello Slam britannico, batte in due set la greca Maria Sakkari, 43ª nel ranking Wta. L'azzurra, dopo l'eliminazione al secondo turno dello scorso anno, torna quindi nelle migliori sedici del prestigioso torneo in corso di svolgimento a Londra. 6-1, 6-2, in un'ora e 7 minuti di gioco, il punteggio in favore di Paolini, finalista sull'erba di Londra nel 2024, che agli ottavi se la vedrà contro la giovane filippina Alexandra Eala, che ha battuto l'ex leader del ranking e attualmente sesta, la polacca Iga Swiatek - campionessa in carica - con il punteggio di 7-6(9), 6-2.

Fuori Rybakina

Elena Rybakina esce invece di scena al terzo turno: la kazaka, numero due della classifica Wta e seconda favorita del tabellone, si è arresa contro la belga Elise Mertens, venticinquesima forza del seeding, col punteggio di 7-6(4), 6-1. Per Rybakina svanisce quindi, per il momento, il sogno di raggiungere la vetta del ranking mondiale.

 

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