Paolini, show di Jasmine a Wimbledon: travolta la Sakkari, è agli ottavi. Rybakina fuori con Mertens

LONDRA (Regno Unito di Gran Bretagna) - Jasmine Paolini accede agli ottavi di finale di Wimbledon. La tennista toscana, testa di serie numero 13 del tabellone di singolare femminile dello Slam britannico, batte in due set la greca Maria Sakkari, 43ª nel ranking Wta. L'azzurra, dopo l'eliminazione al secondo turno dello scorso anno, torna quindi nelle migliori sedici del prestigioso torneo in corso di svolgimento a Londra. 6-1, 6-2, in un'ora e 7 minuti di gioco, il punteggio in favore di Paolini, finalista sull'erba di Londra nel 2024, che agli ottavi se la vedrà contro la giovane filippina Alexandra Eala, che ha battuto l'ex leader del ranking e attualmente sesta, la polacca Iga Swiatek - campionessa in carica - con il punteggio di 7-6(9), 6-2.