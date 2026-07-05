Vavassori vince due match e lotta per 50 colleghi!

I migliori doppisti del mondo sono sul piede di guerra e non hanno affatto digerito il programma di riforma della specialità che l’Atp vorrebbe attuare a partire dal 2028. Un cambiamento radicale che nei fatti andrebbe a ridurre i montepremi, a partire dai tornei Masters 1000 fino ad arrivare ai Challenger e anche il numero di giocatori coinvolti nei tornei. È Andrea Vavassori a farsi portavoce della causa anche in quanto rappresentante de