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Vavassori vince due match e lotta per 50 colleghi!

Andrea parla come portavoce dei giocatori contro la volontà dell’ATP di ridimensionare il numero di match di doppio
Roberto Bertellino
1 min
Vavassori vince due match e lotta per 50 colleghi!© EPA

I migliori doppisti del mondo sono sul piede di guerra e non hanno affatto digerito il programma di riforma della specialità che l’Atp vorrebbe attuare a partire dal 2028. Un cambiamento radicale che nei fatti andrebbe a ridurre i montepremi, a partire dai tornei Masters 1000 fino ad arrivare ai Challenger e anche il numero di giocatori coinvolti nei tornei. È Andrea Vavassori a farsi portavoce della causa anche in quanto rappresentante de

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