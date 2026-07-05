Sinner-Mochizuki: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo lo storico successo ottenuto lo scorso anno in finale contro Carlos Alcaraz (primo italiano a vincere sull'erba londinese), Jannik Sinner va a caccia del bis a Wimbledon. L'altoatesino, vista l'assenza dello spagnolo per un infortunio al polso, è il grande favorito. L'azzurro si è ormai messo alle spalle il malore che lo ha colpito al secondo turno del Roland Garros contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo e dopo un esordio complicato contro Miomir Kecmanovic, battuto al quinto set, ha liquidato con un netto 3-0 prima la pratica Borges e poi quella Brooksby. Non prima delle ore 18 italiane, il 24enne di San Candido tornerà in campo per contendersi il pass per i quarti di finale contro Shintaro Mochizuki. Il giapponese ha battuto in tre set Basing al debutto e Quinn al secondo turno prima di rimontare e chiudere in quattro giochi la sfida contro lo spagnolo Jodar. Chi vince affronta ai quarti uno tra Hurkacz e Struff.