Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Mochizuki: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale

L'altoatesino affronta il giapponese agli ottavi sull'erba dell'All England Club
3 min
sinnerMochizukiWimbledon 2026

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo lo storico successo ottenuto lo scorso anno in finale contro Carlos Alcaraz (primo italiano a vincere sull'erba londinese), Jannik Sinner va a caccia del bis a Wimbledon. L'altoatesino, vista l'assenza dello spagnolo per un infortunio al polso, è il grande favorito. L'azzurro si è ormai messo alle spalle il malore che lo ha colpito al secondo turno del Roland Garros contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo e dopo un esordio complicato contro Miomir Kecmanovic, battuto al quinto set, ha liquidato con un netto 3-0 prima la pratica Borges e poi quella Brooksby. Non prima delle ore 18 italiane, il 24enne di San Candido tornerà in campo per contendersi il pass per i quarti di finale contro Shintaro Mochizuki. Il giapponese ha battuto in tre set Basing al debutto e Quinn al secondo turno prima di rimontare e chiudere in quattro giochi la sfida contro lo spagnolo Jodar. Chi vince affronta ai quarti uno tra Hurkacz e Struff. 

I precedenti tra Sinner e Mochizuki

Non ci sono precedenti nel tornei Atp tra Sinner e Mochizuki, dettaglio che rende ancora più interessante l'ottavo di finale di Wimbledon. 

 

 

Sinner-Mochizuki: diretta tv e streaming

La sfida tra Jannik Sinner e Shintaro Mochizuki, valida per gli ottavi di finale di Wimbledon 2026, è in programma non prima delle 18 italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go. 

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS