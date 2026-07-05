Sinner-Mochizuki: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming Wimbledon in tempo reale

LONDRA (INGHILTERRA) - Dopo lo storico successo ottenuto lo scorso anno in finale contro Carlos Alcaraz (primo italiano a vincere sull'erba londinese), Jannik Sinner va a caccia del bis a Wimbledon. L'altoatesino, vista l'assenza dello spagnolo per un infortunio al polso, è il grande favorito. L'azzurro si è ormai messo alle spalle il malore che lo ha colpito al secondo turno del Roland Garros contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo e dopo un esordio complicato contro Miomir Kecmanovic, battuto al quinto set, ha liquidato con un netto 3-0 prima la pratica Borges e poi quella Brooksby. Non prima delle ore 18 italiane, il 24enne di San Candido tornerà in campo per contendersi il pass per i quarti di finale contro Shintaro Mochizuki. Il giapponese ha battuto in tre set Basing al debutto e Quinn al secondo turno prima di rimontare e chiudere in quattro giochi la sfida contro lo spagnolo Jodar. Chi vince affronta ai quarti uno tra Hurkacz e Struff.
I precedenti tra Sinner e Mochizuki
Non ci sono precedenti nel tornei Atp tra Sinner e Mochizuki, dettaglio che rende ancora più interessante l'ottavo di finale di Wimbledon.
Sinner-Mochizuki: diretta tv e streaming
La sfida tra Jannik Sinner e Shintaro Mochizuki, valida per gli ottavi di finale di Wimbledon 2026, è in programma non prima delle 18 italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
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