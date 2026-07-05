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Djokovic storico: batte Safiullin, vola ai quarti e conquista la 106ª vittoria a Wimbledon superando Federer

Il tennista serbo si è imposto col punteggio di 7-6(8) 6-3 3-6 6-3: ora uno tra Auger-Aliassime e Davidovich Fokina
1 min
Djokovic storico: batte Safiullin, vola ai quarti e conquista la 106ª vittoria a Wimbledon superando Federer© APS
Novak Djokovic approda ai quarti di finale di Wimbledon, terzo Slam stagionale sull'erba londinese. Il campione serbo, testa di serie numero 7, si è imposto negli ottavi al russo Roman Safiullin con il punteggio di 7-6(8) 6-3 3-6 6-3, maturato in tre ore e 27 minuti di gioco, e per un posto in semifinale se la vedrà con il vincente del match tra il canadese Felix Auger-Aliassime e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, rispettivamente terza e ventesima forza del tabellone. Il tennista serbo, intanto, ha infranto l'ennesimo record personale: si è assicurato la 106ª vittoria a Wimbledon superando così Roger Federer.

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