Paolini: "Con Eala serve positività"

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Prendersi la rivincita per la sconfitta in febbraio a Dubai, ma soprattutto tornare tra le migliori otto in uno Slam, emozione che le manca esattamente da due anni, da Wimbledon 2024 quando fu la prima tennista italiana a spingersi sino alla finale. Ecco le motivazioni forti con cui Jasmine Paolini apre il programma di giornata sul Centrale (dove mette piede per la prima volta in questa edizione), alle 14.30, trovando dall’altra parte della rete
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