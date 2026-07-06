Sinner-Struff, orario e dove vedere in tv e streaming i quarti di Wimbledon 2026

LONDRA (INGHILTERRA) - Procede spedito il percorso di Jannik Sinner verso la difesa del titolo a Wimbledon 2026. L’altoatesino, che la scorsa stagione si è imposto in finale contro Carlos Alcaraz (lo spagnolo ha dovuto dare forfait per l’infortunio al polso), ha infatti conquistato i quarti sull’erba dell’All England Club e domani (martedì 7 luglio) affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff. Eliminato a fatica Miomir Kecmanovic all’esordio al quinto set, il numero uno al mondo è poi cresciuto alla distanza e ha fatto percorso netto superando uno dietro l’altro Borges, Brooksby e Mochizuki. Ora, però, dovrà fare molta attenzione contro il 36enne tedesco che dopo aver estromesso dal torneo Daniil Medvedev al terzo turno ha raggiunto per la prima volta in carriera i quarti di finale di uno Slam grazie alla vittoria contro Hubert Hurkacz, arrivata dopo una straordinaria rimonta favorita anche dai problemi fisici del polacco nel quinto set che l’hanno costretto a ritirarsi. Chi vince affronta in semifinale uno tra Novak Djokovic e Felix Auger-Aliassime.
I precedenti tra Sinner e Struff
Sinner conduce 3-0 nei precedenti contro Struff, tutti disputati nel 2024. L’azzurro si è imposto a Indian Wells (6-3, 6-4), poi a Montecarlo (6-4, 6-2) e infine nei quarti di finale di Halle, successo arrivato al termine di una battaglia in tre set (6-2, 6-7, 7-6). Proprio quest’ultimo confronto rappresenta il riferimento più attendibile in vista della sfida londinese, perché giocato sull’erba.
Sinner-Struff: diretta tv e streaming
La sfida tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff, valida per i quarti di finale di Wimbledon 2026, è in programma martedì 7 luglio (orario da definire) e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport 4K (213). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.
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